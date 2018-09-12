شاهد: عزام دويك.. حين يغرّد بالأذان في الأقصى

المؤذن المقدسي عزام دويك (34 عاما) من سكان باب حطة. بدأ النشيد مع أبناء عمومته وفي المخيمات الصيفية والاحتفالات المدرسية في سن السابعة، ثم انتقل للمشاركة في مهرجان الأقصى، وكان عضوا مؤسسا في فرقة البراق (الجيل الجديد) من سنة 1998، ثم أسس فرقة القدس عام 2001، وعمل فيها ست سنوات قبل أن يلتحق بفرقة الشام لمدة عامين.

اكتشف دويك موهبته بالأذان مبكرا في مخيمات الأقصى الصيفية والحفلات الإسلامية، وأذن في عدة مساجد بالقدس قبل المسجد الأقصى، منها مسجد شومان في بيت حنينا، ومسجد شعفاط الكبير، ومسجد عابدين في وادي الجوز.

بدأ التطوع بالأذان بشكل غير منتظم منذ 14 عاما، وأصبح مُكلفا بأذان المغرب والعشاء كل جمعة منذ سبع سنوات، وباشر العمل في لجنة إعمار المسجد الأقصى في سنة 2009، كما يعمل مرمما للزخارف في قبة الصخرة المشرفة حتى الآن.