فيديوغراف: أبرز كنائس القدس في عيد الفصح

مع قرب احتفال المسيحيين في القدس بعيد الفصح أو (عيد القيامة) نلقي الضوء على أبرز الكنائس في البلدة القديمة في المدينة المقدس، التي تشهد الاحتفال بأحد أهم أعياد المسيحيين.

المحتلة، وتعتبر أقدس المقدسات المسيحية، كما يوجد في محيطها أهم وأبرز كنائس المدينة.

وفيما يلي أبرزها وفق ما ورد في كتاب حواري القدس من إصدار جمعية برج اللقلق المجتمعي .

كنيسة القيامة: بنتها (الملكة هيلانة) أم الملك قسطنطين عام 335 ميلادية، في الموضع الذي اكتشف فيه الصليب الذي صلب عليه المسيح حسب معتقد الديانة المسيحية. وتتكون الكنيسة من الخارج من قبتين كبيرتين، وتنضوي تحت هاتين القبتين كنائس أخرى مختلفة في المساحة والشكل والقدم.

دير أبينا إبراهيم: يقع في ساحة كنيسة القيامة من الناحية الشرقية إلى الجنوب.

دير مار يوحنا المعمدان يقع الدير بين سويقة علون والشارع الذي يؤدي إلى حارة النصارى. يحتوي على قبة وكنيستين، واحدة تحت الأرض بنيت سنة 450 ميلادية، والأخرى بنيت عام 1048ميلادي.

دير العذراء: دير الست مريم يقع إلى الجنوب من كنيسة القيامة وهو دير بيزنطي قديم بني عام 494 ميلادية.

الدير الكبير (كندركسون منا ستريون) الدير المركزي: يقع جنوب بطريركية الروم في حارة النصارى، فيه ثلاث كنائس: كنيسة القديسة هيلانة، كنيسة القديسة تقلا، كنيسة مار يعقوب.

دير البنات: مجاور لخان الأقباط من الناحية الشمالية، فيه كنيستان، الأولى أرضية (القديسة ميلانا)، والثانية فوقها باسم مريم الكبيرة أو العذراء الكبيرة.

كنيسة القديسة حنا: تقع في منطقة باب الأسباط على الطريق الرئيسي، سميت بعد الفتح الصلاحي بالصلاحية، وفي الفترة العثمانية أعطيت إلى فرنسا، وأنشئت فيها مكتبة ومتحف، ويقام فيها سنويا العيد الوطني الفرنسي.

دير مار يعقوب/دير القديس جيمس الكبير: يقع بين القشلة وباب النبي داوود، ويحتوي دار البطريركية ومدرسة اللاهوت ومطبعة.

دير السلطان: ملاصق لكنيسة القيامة، وفيه كنيسة الملاك وكنيسة الحيوانات الأربعة.

دير مار جرجس: يقع في حارة الموارية قرب باب الخليل.

دير العدس: يقع قرب عقبة درويش.

دير الجيش: ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصليب.