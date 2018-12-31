السجن المؤبد لمقدسي باع عقارا للمستوطنين

حكمت محكمة فلسطينية بالأشغال الشاقة المؤبدة على مدان بتهمة بيع عقار للاحتلال في مدينة القدس.

وقال بيان للمركز الإعلامي القضائي اليوم إن محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله أصدرت قرارها وأدانت المتهم "ع.ع" بالتهمة المسندة إليه، وهي "محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية وضمها لدولة أجنبية"، وأصدرت المحكمة الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ووفق البيان، فإن القضية وردت إلى المحكمة بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد أسبوع تم إصدار الحكم فيها.

ويدور الحديث عن الفلسطيني عصام عقل، المعتقل منذ أكثر من شهرين للاشتباه في تسريبه عقارا داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وتسبب اعتقال عقل في أزمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حيث اعتقل محافظ القدس عدنان غيث وعشرات آخرين من كوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والأجهزة الأمنية الفلسطينية، للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح عقل.

وطالت إجراءات الاحتلال عدنان الحسيني محافظ القدس السابق وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس، الذي صدر بحقه أمر قضائي يقضي بمنعه من السفر لمدة ثلاثة أشهر، وسحب بطاقة الشخصيات المهمة (في آي بي) من النائب العام الفلسطيني أحمد البراك لتوقيعه أمر اعتقال عصام عقل الذي يحمل الجنسية الأميركية.

ووفق مصدر فلسطيني تحدث سابقا للجزيرة نت، فإن عصام عقل (55 عاما) كان يشغل منصبا بالسلطة الفلسطينية وموظفا في مستشفى فلسطيني بالقدس، وتتعلق قضيته بعقار يحمل الرقم (4)، ويقع في عقبة درويش في البلدة القديمة من القدس، وقام بتسريبه لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بمبلغ يقدر بنصف مليون دولار.

وأكد المصدر ذاته قيام السلطة الفلسطينية بالحجز على أملاك وحسابات بنكية في بنوك فلسطينية تعود لكل من عصام عقل وعائلة العلمي التي يُشتبه في تورطها مع "عقل" في عملية البيع، إضافة إلى آخرين، هما: أديب جودة وخالد العطاري، إذ يتهم الأخير بتسريبه عقار "آل جودة" الذي يقع على بعد ثلاثين مترا فقط من عقار آل العلمي.