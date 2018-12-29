1800 معتقل من القدس خلال 2018

طالت الاعتقالات الإسرائيلية خلال عام 2018 نحو 1800 فلسطيني من مدينة القدس المحتلة من بين 4500 فلسطيني اعتقلوا خلال هذا العام.

وأفاد تقرير سنوي لهيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن 27.8% من معتقلي هذا العام كانوا من مدينة القدس، مشيرا إلى تعرض جميع المعتقلين لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو الإيذاء المعنوي والإهانة.

ووفق التقرير، فإن قرابة 8% من المعتقلين المرضى -وعددهم 750 مريضا- هم من مدينة القدس.

وسجل تقرير هيئة الأسرى نحو مئة حالة حبس منزلي بحق الأطفال المقدسيين، مما يتسبب بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج على المدى القريب.