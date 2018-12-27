مفتي القدس يحمل هموم الأقصى إلى بنغلاديش

ضمن مشاركته في مؤتمر دولي حول القدس في بنغلاديش، حمل مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين معه هموم المدينة المقدسة وما يعانيه المسجد الأقصى في ظل انتهاكات الاحتلال.

ويشارك حسين في مؤتمر "الأقصى قلب الأمة الإسلامية.. القدس عاصمة فلسطين" الذي عقدته مؤسسة الأمة المسلمة المتحدة في بنغلاديش.

وأكد المفتي بكلمة خلال الجلسة الرئيسة أهمية نصرة فلسطين والقدس، أرض الإسراء والمعراج ومهد الديانات، وبين أن ارتباط المسلمين بالقدس جزء من عقيدتهم، وليس لأحد الحق في إنكار الوجود العربي والتاريخي فيها.

وخلال زيارته أطلع المفتي العام رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، خاصة المدينة المقدسة.

وقدم الشيخ لرئيسة الوزراء درع المسجد الأقصى المبارك "تقديرا لدورها البارز ومواقفها الداعمة والمؤيدة للقضية الفلسطينية" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.