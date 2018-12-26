مستوطنون يتلقون شروحات بالأقصى واعتقال قاصرين بالقدس

اقتحم عشرات المستوطنين قبل ظهر اليوم باحات المسجد الأقصى، في حين أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال قاصرين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 44 مستوطنا و35 عنصر شرطة و8 من عناصر المخابرات اقتحموا المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات تلمودية فيه.

واستأنفت مجموعات استيطانية اقتحاماتها اليوم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وتلقى المقتحمون شرحا من مرشدين مرافقين لهم حول أسطورة الهيكل المزعوم.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مقدسيين بينهم قاصران من حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن مخابرات وجنود الاحتلال اقتحموا الحي وانتشروا عند مداخله، وتمركزوا على طول شارعه الرئيسي، وعلى أبواب منازل عدة، قبل أن يقتحموا ثلاثة منازل تعود لعائلة الرجبي، واعتقال ثلاثة من أبنائها.

وشمل الاعتقال القاصرين أحمد إياد الرجبي (13 عاما)، وحمزة زهير الرجبي (16 عاما)، والشاب يوسف ماهر الرجبي (20 عاما)، وتم تحويلهم لمركز توقيف واعتقال "المسكوبية" غربي القدس المحتلة للتحقيق معهم بتهمة "إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة".

ولفت المركز إلى أن قوات الاحتلال أغلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس شوارع عدة في بلدة سلوان، خاصة حي بئر أيوب وعين اللوزة، وأوقفت المركبات وفتشت الشبان، كما ألقت القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية، في حين رد الشبان بإلقاء المفرقعات النارية.