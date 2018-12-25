 تشييع الشهيد العباسي واعتقالات في القدس

هل شاهدت التصميم الجديد لصفحتنا الرئيسية؟

البث الحي
ابحث

تشييع الشهيد العباسي واعتقالات في القدس

مئات الفلسطينيين شيعوا الشهيد العباسي من المسجد الأقصى (مواقع التواصل)
مئات الفلسطينيين شيعوا الشهيد العباسي من المسجد الأقصى (مواقع التواصل)

شيّع الفلسطينيون من المسجد الأقصى الشهيد الفتى قاسم العباسي، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية حملات المداهمة والاعتقال في بلدات القدس المحتلة وقراها.

وانطلق مئات المشيعين في وقت متأخر من مساء أمس من المصلى القبلي بالمسجد الأقصى إلى المقبرة الإسلامية قرب أسوار القدس القديمة، على وقع هتافات تمجد الشهيد العباسي وتدعو للرد على جرائم الاحتلال.

وارتقى الفتى العباسي (17 عاما) -وهو من بلدة سلوان- برصاص الاحتلال مساء الخميس الماضي عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، وطالبت عائلته بتشريح جثمانه للتحقيق والوقوف على ملابسات عملية الإعدام التي نفذت بحقه وهددت حياة ثلاثة آخرين من أبناء العائلة كانوا معه أثناء توجههم إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واستبقت قوات الاحتلال مراسم التشييع بإغلاق طرقات وشوارع رئيسة في راس العامود ومنطقة باب الأسباط وشوارع أخرى، وحاولت اعتراض موكب الشهيد عدة مرات وهو في طريقه إلى الأقصى، واعتدت خلال ذلك على المشاركين في التشييع بإطلاق قنابل الغاز المدمع.

وقد أظهر التقرير الأولي لتشريح جثمان العباسي الذي جرى في معهد الطب العدلي في أبو كبير بمدينة يافا اليوم، أن سبب الوفاة هو رصاصة أصابته في ظهره واخترقت الشريان الرئيسي والرئتين.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء حملة المداهمات والاعتقالات في بلدات القدس المحتلة وقراها.

وطالت حملة الاعتقالات الليلة الماضية بلدات الطور وجبل المكبر ومخيم شعفاط، وأسفرت عن اعتقال ثمانية فلسطينيين.

ووفق مركز معلومات وادي حلوة، فإن المناطق المستهدفة تعرضت للاقتحام من قبل قوات كبيرة تمركز بعضها على مداخل تلك القرى بالتزامن مع حملة الاعتقالات.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الاحتلال يحقق في استشهاد العباسي وعائلته تحمله المسؤولية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية
رؤساء كنائس القدس: أفشلنا مجددا مشروع قانون عنصري بالكنيست
القدس.. لا مكان لفلسطيني هنا
أهم الأخبار
المزيد من القدس
ماذا في طريق موكب الميلاد من القدس إلى بيت لحم؟
انطلاق موكب الميلاد من القدس إلى بيت لحم حاملا رسالة السلام
الحبس الإداري لمقدسي بسبب حفل زفافه
مزيد من الانهيارات الأرضية جنوب الأقصى