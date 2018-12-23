ماذا في طريق موكب الميلاد من القدس إلى بيت لحم؟

أسيل جندي-القدس

كل شيء يبدو أنيقا ومعدا بإتقان لاستقبال المقدسيين وتبادل المعايدات مع رجال الدين داخل بطريركية اللاتين في البلدة القديمة من القدس، قبيل انطلاق موكب الميلاد المجيد من المدينة المقدسة إلى ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوبا.

في قاعة مستطيلة رُتبت مقاعدها الخشبية بعناية فائقة، ينتظر عشرات المسيحيين من البالغين والأطفال دخول المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين بيير باتيستا بيتسابالا رفقة مجموعة من رجال الدين، ليلقي رسالة الميلاد التي يتمنون فيها كل عام أن يحل الانسجام المقدس والسلام والصفاء على الأرض المقدسة.

بعد إطلاق رسائل الميلاد، يتبادل الحضور التهاني وتبدأ الأفواج بمغادرة البطريركية بالنزول على البساط الأحمر الذي يغطي سلالمها، ثم يخرج رجال الدين من البناء الذي أنشئ داخل أسوار البلدة القديمة من جهة باب الخليل عام 1879، ويضم كنيسة -تسمى "مفتاح الجنة"- ونزلا للرهبان ومرافق إدارية.

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تلاشي الوئام

تتلاشى أجواء الوئام والسلام بمجرد الخروج من البطريركية، إذ يمر الموكب الديني في رحلته إلى بيت لحم بالكثير من المناطق التي هُوّدت بالكامل، وبأخرى ما زالت شواهدها تدل على عروبتها وتأبى الرضوخ للتشويه والتحريف اللذين تعرضهما رواية المحتل.

يخرج الموكب من ساحة البطريركية باتجاه باب الخليل أحد الأبواب الأصلية الأربعة لمدينة القدس، والذي بُني عام 1538 وحمل اسمه نتيجة وجوده على الطريق المؤدي إلى الخليل، وله أسماء أخرى مثل باب الجب (البئر) وباب يافا، وتعلوه كتابة تشهد على تاريخه وبنائه من قبل السلطان العثماني سليمان القانوني.

يترك الموكب خلفه تاريخ فتوحات إسلامية شهد عليها باب الخليل، ويجد أمامه "حي الفنانين" أو مشروع "ماميلا" الذي أقيم على أنقاض حي الشمّاعة، الحي عربي الذي كان يعج بالحركة والحياة قبل احتلاله عام 1948.

حي الطالبية المهجر استحدث الاحتلال له اسم "كومميوت" (الجزيرة)

المنطقة الحرام

وبالانحدار قليلا باتجاه منطقة جورة العناب، يتوقف الموكب عند إشارة ضوئية تعيد المرء لتاريخ احتلال القدس، إذ يطلق عليها اسم "منطقة حرام"، وهي منطقة حدودية تفصل بين أراضي عام 1948 الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية وأراضي عام 1967 التي كانت تخضع للحكم الأردني.

واضطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حينها لنصب حبل هوائي ينقل المساعدات والأسلحة بين تلتين سيطرت عليهما، لأنه لم يكن بإمكانه إيصالها على الأرض لأنها عندئذ لا بد أن تمر بمناطق تخضع للسيطرة الأردنية.

وعلى يسار الموكب أيضا يقع السبيل السادس من أسبلة السلطان سليمان القانوني، وبركة السلطان التاريخية التي كانت تتجمع فيها المياه زمن السلاطين العثمانيين والمماليك ومن قبلهم.

وباجتياز المنطقة الحرام يصل الموكب إلى إشارة ضوئية أخرى كانت تقع على يمينها الغرفة الصناعية الأولى بالقدس، والتي انتقلت بعد احتلال المدينة عام 1948.

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آثار عثمانية

وهناك تقع أول محطة للقطار أنشئت في العهد العثماني عام 1892، ومكتوب عليها "قدس شريف"، وكانت تنقل الركاب من القدس إلى يافا، وإلى جانبها مبنى صك العملات الأول في فلسطين والذي صدر فيه الجنيه الفلسطيني عام 1927.

يجتاز الموكب هذه المناطق التي تشهد على التطور الحضاري الفلسطيني ليمرّ بثلاثة أحياء فلسطينية هجُر ساكنوها عام 1948، وهي: الطالبية والبقعة الفوقا والبقعة التحتا. وقد عرف سكان هذه الأحياء بالثراء وعمل جزء كبير منهم في التجارة وزراعة الورود، وبنيت منازلهم بمزيج من الأحجار البيضاء والحمراء، وزين بعضها بكتابات عربية تشهد على غرابة ساكنيها الحاليين.

وفي الشارع الرئيسي الذي يكمل الموكب سيره فيه، سيصادف رجال الدين اللافتات التي كتب عليها "السفارة الأميركية"، والتي تدل السائقين على الاتجاهات التي عليهم أن يسلكوها للوصول إليها، لتذكرهم بمرور عام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وبالاقتراب من بلدة بيت صفافا يصادفون كيبوتس (تجمع استيطاني صغير) "رامات راحيل" الاحتلالي الذي يمنع تواصل البلدة مع جارتها صور باهر.

وبالتوقف عند الإشارة الضوئية على مفترق بيت صفافا، يطل المسافرون إلى بيت لحم على مبان قديمة هدمت أجزاء منها، وكانت تضم مصنع الثلج الأول في فلسطين الواقع على تلة تسمى تلة الطائرة، نسبة لتمكن مجاهدي بيت صفافا من إسقاط أول طائرة تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي عام 1948.

جزء من الجدار المحيط بالقدس من جهة بيت لحم، وعلى حامل رسالة السلام اجتيازه وصولا إلى بيت لحم حيث قداس منتصف الليل (الجزيرة)

بوابة العزل

بعد هذه التلة يلاحظ الموكب على يساره ازدحام المركبات في ساحة دير مار إلياس، حيث يستقبله هناك أهالي بلدة بيت جالا في هذا المبنى الصليبي التابع للروم الأرثوذكس، والذي أعيد البناء فوقه عام 1875. وتضم الكنيسة هناك كرسيا تاريخيا يطلق المسيحيون عليه اسم "كرسي استراحة مريم"، ويقال إنها -عليها السلام- ارتاحت عليه في طريقها من القدس إلى بيت لحم، لتضع مولودها عيسى عليه السلام.

دير مار إلياس يقع بين تجمعين استيطانيين هما "جفعات همتوس" على اليمين و"هار حوما" على اليسار، وهو واقع على جبل أبو غنيم الذي اعتبرته بريطانيا محمية طبيعية، وبمجيء الاحتلال الإسرائيلي قُطعت الأشجار هناك بهدف إقامة المستوطنة التي أعاقت الاتصال الجغرافي بين مدينتي بيت لحم والقدس.

يصل موكب البطريرك إلى الجدار العازل بين بيت لحم والقدس، ويمر من خلال بوابة كبيرة وضعها الاحتلال، هناك يلاحظ أن المنازل الفلسطينية ملاصقة له وأن أشجار الزيتون والحقول التابعة للمنازل مفصولة عنها، حتى أن السكان يضطرون في موسم قطف الزيتون للحصول على إذن من الاحتلال للوصول إلى أراضيهم التي يعزلها الجدار.

يدخل الموكب مدينة مهد المسيح في رحلة انطلقت من بطريركية اللاتين في القدس حاملة معها رسالة السلام التي مرت بشوارع وأحياء لم تر السلام والهدوء منذ سبعين عاما، فتتعثر الرسالة بالمظاهر الاحتلالية، وتنتعش من جديد بدخول منطقة كنيسة المهد في بيت لحم باستقبال الفرق الكشفية للموكب، والتي ترافقه حتى دخوله الكنيسة استعدادا لقداس منتصف الليل، وإيذانا بانطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي.