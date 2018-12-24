انطلاق موكب الميلاد من القدس إلى بيت لحم حاملا رسالة السلام

انطلق موكب الميلاد من بطريركية اللاتين في البلدة القديمة بالقدس إلى كنيسة المهد في بيت لحم، بقيادة المدبر الرسولي للبطريركية بيير باتيستا بيتسابالا.

ويعد انطلاق الموكب أحد مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بعد تبادل التهاني في مقر البطريركية وتوجيه رسالة الميلاد من القدس.

وفي رسالته لهذا العام، قال بيتسابالا في كلمة مسجلة باللغة الإنجليزية إنه بالرغم من المعضلات السياسية والتوتر والواقع الصعب الذي يعيشه الجميع، فإن الحديث عن الفرح والرجاء والسلام يجب ألا يكون مجرد شعارات، مضيفا "بصفتنا مسيحيين لدينا يسوع وهو رجاؤنا وفرحنا وقوتنا وسلامنا".

وأشار إلى أن صلاة قداس الميلاد في بيت لحم ستكون للأطفال والعائلات والمسنين والمرضى والمهمشين.

وفي تقليد سنوي، يتوجه البطريرك من القدس إلى بيت لحم مخترقا جدار العزل الإسرائيلي الذي يحيط بالقدس.

ويحتفل المسيحيون الذين يسيرون على التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد اليوم، ويقدر عدد مسيحيي القدس بـ15 ألفا، منهم نحو ستة آلاف يعيشون في البلدة القديمة بالقدس، وستة آلاف آخرون خارجها، بينما يعيش ثلاثة آلاف منهم خارج الجدار العازل.