الحبس الإداري لمقدسي بسبب حفل زفافه

هبة أصلان-القدس

أصدرت نيابة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد قرارا إداريا موقعا من وزير الجيش -الذي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- يقضي بحبس الإداري للأسير المقدسي رامي الفاخوري لمدة ستة أشهر.

وجاء القرار الإداري بعد قرار قاضي محكمة الصلح التابعة للاحتلال بالإفراج عنه، لعدم ثبوت التهم الموجهة إليه.

واعتقل الفاخوري منتصف الشهر الجاري من حي وادي الجوز وسط القدس خلال حملة اعتقالات طالت نحو عشرين شابا مقدسيا شاركوا في حفل زفافه، قبل نحو شهر، على ابنة الشهيد مصباح أبو صبيح الذي ما زال جثمانه محتجزا في ثلاجات الاحتلال.

وفي حديثه للجزيرة نت، أشار المحامي حمزة قطينة إلى تقديم لائحة اتهام للفاخوري تتضمن اتهامه بتنظيم حفل زفاف تخلله رفع أعلام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، ورغم تمديد اعتقاله والمداولات والمرافعات صدر قرار الإفراج عنه.

لكن المحامي أضاف أن النيابة العامة الإسرائيلية "انتظرت بخبث وبطريقة الخداع صدور القرار لتسلمه لاحقا قرارا بالاعتقال الإداري".

ووصف القرار بالتعسفي الذي لا يستند لأي دليل قانوني، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم قرارات الاعتقالات الإدارية التي لا تحتاج لمحكمة وتكتفي بإمضاء الوزير كأداة للانتقام، وأن كل الاجراءات التي تتم صورية ويتم التلاعب بالقضاة.

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وأمضى الفاخوري في السابق نحو أربع سنوات في الاعتقال على فترات مختلفة على خلفية نشاطه في المسجد الأقصى، واعتبر الاعتقال الإداري سابقة من حيث الطريقة التي تم بها والمتمثلة بالتلاعب بمشاعر الأسير وعائلته.

وعما إذا كان هناك إمكانية لاستئناف القرار، أشار المحامي إلى أن مثل هذه القرارات تخضع بعد صدورها للرقابة وتعرض على قاضي المحكمة المركزية.

وينوه قطينة إلى أن معظم القرارات الإدارية تندرج ضمن الملفات السرية التي يتم تداولها بين القضاة والمخابرات العامة الإسرائيلية بدون حضور محامي الأسير الفلسطيني.

وأفرجت سلطات الاحتلال الأسبوع عن جميع الشبان الذي اعتقلوا على ذمة القضية بشرط الحبس المنزلي ودفع كفالات مالية، بالإضافة إلى منعهم من التواصل مع بعضهم البعض ومع أي شخص ورد اسمه بملف القضية.