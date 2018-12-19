الاتحاد الأوروبي يدعم مستشفيات القدس بـ14 مليون يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة جديدة بمقدار 14 مليون يورو دعماً لمستشفيات شرقي القدس، وذلك للحفاظ على الخدمات الطبية الحيوية المقدمة للفلسطينيين في المدينة.

ووفق بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد قدم 13 مليون يورو، وحكومة إيطاليا قدمت المليون المتبقي.

وعمل الاتحاد الأوروبي على دعم السلطة الفلسطينية منذ عام 2012 بمساهمات منتظمة لتغطية تكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات شرقي القدس، حيث بلغت هذه المساهمات حتى الآن أكثر من 100 مليون يورو، وفق البيان.

وتُعتبر هذه المستشفيات جزءا لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني الذي يقدم خدمات متخصصة لا توجد في أي مكان من الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويوم أمس انضم ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف والقنصل الإيطالي العام فابيو سوكولوفيتش إلى طاقم "الأنوف الحمراء" في زيارة للمرضى في مُستشفى المطلع للاحتفال بموسم أعياد الميلاد.

ويقوم الأطباء المهرجون بزيارة المرضى في مستشفى المطلع في إطار سلسلة من الزيارات نظمها الاتحاد الأوروبي إلى عدد من مستشفيات القدس.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد ملتزم بدعم مستشفيات القدس، مشيرا إلى أنها من ضمن المؤسسات الفلسطينية القليلة جدا العاملة في القدس.

وتُوجه معظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية من خلال آلية مالية أطلقت عام 2008من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية للسلطة الفلسطينية، والخطط والأجندات الوطنية الفلسطينية التي تلت ذلك.

وفي شرقي القدس ست مؤسسات صحية، وهي مستشفى المطلع ومستشفى المقاصد ومستشفى سان جون للعيون ومستشفى جمعية الهلال الأحمر للولادة والجراحة النسائية ومركز الأميرة بسمة لإعادة التأهيل.