 حملة اعتقالات وحصار لبلدة العيسوية بالقدس

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حملة اعتقالات وحصار لبلدة العيسوية بالقدس

استهدف الاحتلال بالاعتقالات والاستدعاءات خلال الساعات الـ24 الماضية بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، كما صادر ممتلكات السكان وشدد حصاره على مدخل البلدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن أكثر من 15 فلسطينيا -بينهم أسرى محررون- اعتقلوا فجر اليوم الأربعاء، وإن سبعة آخرين اعتقلوا أمس الثلاثاء ضمن حملة واسعة تستهدف القرية.

ووفق المصادر نفسها، سلمت قوات الاحتلال استدعاءات أخرى لخمسة من الشبان بهدف التحقيق معهم.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص إن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة ونصبت خيمة حولتها إلى غرفة عمليات عند مدخلها، ثم اقتحمت البلدة واعتقلت عددا كبيرا من الشبان، وهدمت محطة للوقود وصادرت براميل غاز.

وأشار إلى وجود كثيف للاحتلال ومنع الحافلات من الحركة بعد ساعات من عملية نفذها مستعربون اعتقلوا خلالها سبعة شبان من البلدة.

وتداول ناشطون تسجيلا مصورا يظهر اعتقال عدد من الفلسطينيين في العيسوية وتكبيلهم بوجود عدد كبير من جنود الاحتلال بعد لحظات من اعتقالهم من قبل مستعربين ملثمين تنكروا بزي مدني.

المصدر : وكالات,مواقع التواصل الاجتماعي
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