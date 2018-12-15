 الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل مواطنيْن بالقدس

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الاحتلال يهدم منزلا ويعتقل مواطنيْن بالقدس

الاحتلال هدم منزلا جاهزا للسكن بحي جبل المكبر بالقدس (مواقع التواصل)
الاحتلال هدم منزلا جاهزا للسكن بحي جبل المكبر بالقدس (مواقع التواصل)

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا فلسطينيا واعتقلت شابين بمدينة القدس المحتلة.

ووفق مصادر فلسطينية، فقد نفذت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال -تحرسها قوة عسكرية- عملية هدم منزل المواطن معاذ عقيل وهو جاهز للسكن ويقع في حي جبل المكبر جنوب شرق المدينة المقدسة.

وتذرعت قوات الاحتلال ببناء المنزل دون ترخيص لتنفيذ عملية هدمه.

من جهة ثانية، اعتقلت قوة إسرائيلية شابين من بلدة حزما شمال شرق القدس، عقب اقتحامها ودهم العديد من منازلها.

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر صلاح شبلي عسكر، والشاب أحمد صادق الخطيب.

في سياق متصل، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة، وفتشت عددا من المنازل بينها منازل أسرى محررين.

المصدر : وكالات,مواقع التواصل الاجتماعي
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