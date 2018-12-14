القدس.. مستوطِنة تعتدي على فتية والاحتلال يعتقل المعتدى عليهم

أظهر شريط مصور نشره مركز معلومات وادي حلوة تهجم مستوطِنة إسرائيلية على شبان فلسطينيين بالقدس، ثم قيام الشرطة الإسرائيلية باعتقال المعتدى عليهم.

وأظهر الفيديو جلوس فتية أمام بيتهم بحي سلوان في القدس بالتزامن مع مرور مستوطِنة من الشارع العام، ثم توجهت نحوهم واعتدت عليهم.

وتضمن التسجيل صور شرطة الاحتلال تعتقل الفتية من منزلهم مع أنهم المعتدى عليهم.

وقال مدير المركز جواد صيام إن المستوطنة استفزت أحد الفتية الجالسين على طرف الشارع وبدأت بشتمه، وعندما شرع بتصويرها بهاتفه الخلوي لطمته المستوطنة على وجهه.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي بعد أربع سنوات واعتقلت الفتى حمزة الرجبي واقتادته لمركز شرطة البريد حيث تم التحقيق معه، ثم بعدها اقتحمت قوة ثانية الحي واعتقلت الفتى محمد الرجبي، واحتجزت أحد الشبان عند إحدى البؤر الاستيطانية بالحي.

وحسب الصيام تقرر صباح اليوم الإفراج عن الفتية بشرط الحبس المنزلي لأحدهم لخمسة أيام واستدعاء آخر يوم غد الثلاثاء.