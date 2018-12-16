الاحتلال يسجن والدة شهيد مقدسية لنشاطها بفيسبوك

هبة أصلان-القدس

قضت محكمة إسرائيلية اليوم بالسجن على والدة شهيد فلسطيني من مدينة القدس بسبب نشاطها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

جاء قرار محكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس عقب تقديم لائحة اتهام ضد الأسيرة سوزان أبو غنام والدة الشهيد محمد غنام متضمنة إدانتها بالتحريض على فيسبوك من خلال 40 منشورا كانت قد كتبتها في صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت سمر أبو غنام شقيقة الأسيرة أن محامي الأسيرة تمكن من تقليص مدة الحكم إلى 11 شهرا بدلا من 30 شهرا كانت النيابة قد طلبتها كحكم على الأسيرة، كما نجح في تقليل عدد المنشورات إلى حوالي 20 منشورا.

واستشهد محمد أبو غنام في يوليو/تموز 2017 أثناء هبة البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وتقبع والدته حاليا في معتقل الدامون شمال فلسطين المحتلة.

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وحرم الاحتلال والدة الشهيد من توديع نجلها بعد ارتقائه شهيدا، حيث جرى تهريبه من على أسوار المستشفى قبل أن يوارى الثرى خوفا من أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه.

كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسيرة سوزان أبو غنام في 5 أغسطس/آب المنصرم، عقب اقتحام منزلها في حي الطور شرق القدس المحتلة ومصادرة محتوياته ومعها مبلغ من المال.

بالإضافة إلى ابنها الشهيد، يحرم الاحتلال الأسيرة سوزان من رؤية بناتها الثلاث وابنها الصغير الذي لم يتجاوز الأعوام العشرة.