سراج القدس.. مدرسة أسسها مكفوفان مقدسيان

أسس المقدسيان نور عمرو وتيسير الرجبي عام 2007 مدرسة وروضة سراج القدس في حي وادي الجوز بالقدس، وحددا هدفهما بدمج ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير بيئة ووسائل تعليمية لهم.

يبلغ اليوم عدد طلاب المدرسة بدءا من الروضة حتى الصف السادس الأساسي 140 طالبا وطالبة، إلا أن مساحتها ضيقة جدا وإيجارها السنوي مرتفع، فضلا عن الملاحقات الضريبية من الاحتلال، وفق تأكيد القائمين عليها.

ويؤكد عمرو أبو رجب أن الحاجة ماسة لوقفة مجتمعية وإنسانية مع المدرسة حتى تمضي في رسالتها.