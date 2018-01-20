 سراج القدس.. مدرسة أسسها مكفوفان مقدسيان
البث الحي
عـاجـل: مراسل الجزيرة: قوى الحرية والتغيير في السودان ستقدم خلال 24 ساعة تصورا لإعلان دستوري متكامل
ابحث

سراج القدس.. مدرسة أسسها مكفوفان مقدسيان

لا يمنع الإبداع والإنجاز أن يكون المرء من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا ما آمن به مكفوفان في القدس قررا خدمة شريحة يراها كثيرون الأقل حظا.

أسس المقدسيان نور عمرو وتيسير الرجبي عام 2007 مدرسة وروضة سراج القدس في حي وادي الجوز بالقدس، وحددا هدفهما بدمج ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة في المجتمع وتوفير بيئة ووسائل تعليمية لهم. 

يبلغ اليوم عدد طلاب المدرسة بدءا من الروضة حتى الصف السادس الأساسي 140 طالبا وطالبة، إلا أن مساحتها ضيقة جدا وإيجارها السنوي مرتفع، فضلا عن الملاحقات الضريبية من الاحتلال، وفق تأكيد القائمين عليها.

ويؤكد عمرو أبو رجب أن الحاجة ماسة لوقفة مجتمعية وإنسانية مع المدرسة حتى تمضي في رسالتها.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
ذوو الاحتياجات الخاصة في القدس
رسالة مقدسية لمؤتمر القمة العربية في عمان
مبادرة نسوية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالقدس
عمرو.. ضرير يؤسس مدرسة بالقدس ويديرها
أهم الأخبار
المزيد من القدس
"القدس أولا".. معسكر يهيئ الأقصى ومحيطه لرمضان
القدس توحد الأردنيين.. وحشد غير مسبوق لنصرتها
فنادق القدس.. قلاع تحمي تاريخها
فيديوغراف: أبرز كنائس القدس في عيد الفصح