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حي الخلايلة محاصر بالاستيطان ومعزول عن القدس

يعيش نحو 750 فلسطينيا دون الحد الأدنى من الخدمات في حي الخلايلة على بعد نحو اثني عشر كيلومترا من القدس القديمة، في وقت يواصل الاحتلال مساعيه لسلخ الحي عن المدينة الأم.

يحيط الاستيطان الإسرائيلي والجدار العازل بالحي من كافة الجهات، في حين بات المنفذ الوحيد أمام السكان حاجزا عسكريا يربطهم بباقي قرى القدس والتي أخرجها الجدار العازل عن القدس.

يوضح مسؤول اللجنة الأهلية في الحي إسماعيل أبو رباح أن الحي يفتقد لعيادة صحية ومدرسة وروضة أطفال، كما يضطر أهاليه لحرق نفاياتهم لغياب خدمات النظافة.

ويمنع الاحتلال السكان من الوصول إلى القدس إلا بتصاريح خاصة، ومنذ عام 1980 يمنع أي بناء في الحي مما يضطر الأزواج الشباب إلى الهجرة والسكن خارجه، مقابل توسع مستمر في المستوطنات على أراضي الحي، كما يقول رئيس اللجنة الأهلية.

المصدر : الجزيرة
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