 مقدسية تحيي التراث وتستحدث أزياء جديدة
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مقدسية تحيي التراث وتستحدث أزياء جديدة

تعمل المقدسية منال أبو اسبيتان في مشروع لإحياء التراث والتطريز الفلسطيني والحفاظ عليه وتطويره بإعادة تصميم المشغولات القديمة واستحداث أشكال جديدة، وأحيانا المزج بين المطرزات من التراث الفلسطيني وتراث بلدان أخرى.

وتسكن منال في جبل الزيتون بمدينة القدس، فكان للمدينة المقدسة الحظ الوافر من شغلها، لكن ذلك لم يمنعها من تطوير مشروعها وافتتاح مشغل بمدينة بيت لحم جنوب القدس.

تقول المواطنة إنها استحدثت تصميمات وإضافات جديدة للتراث مثل أثواب الفرح والتاج المطرز الذي يوضع على الرأس، موضحة أنها مزجت أحيانا بين التطريز الفلسطيني والعثماني، وأدخلت في أحيان أخرى الخط العربي في تصميماتها.

المصدر : الجزيرة
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