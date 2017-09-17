مقدسية تحيي التراث وتستحدث أزياء جديدة

وتسكن منال في جبل الزيتون بمدينة القدس، فكان للمدينة المقدسة الحظ الوافر من شغلها، لكن ذلك لم يمنعها من تطوير مشروعها وافتتاح مشغل بمدينة بيت لحم جنوب القدس.

تقول المواطنة إنها استحدثت تصميمات وإضافات جديدة للتراث مثل أثواب الفرح والتاج المطرز الذي يوضع على الرأس، موضحة أنها مزجت أحيانا بين التطريز الفلسطيني والعثماني، وأدخلت في أحيان أخرى الخط العربي في تصميماتها.