القدس.. السكان والمساحة منذ عام 1967
أما نسبة المهاجرين إلى القدس من اليهود المتشددين (الحريديم) فتقدر بنحو 7% سنويا، في حين يعزل جدار الاحتلال أكثر من 120 ألف فلسطيني عن المدينة.
وفي ما يلي أعداد اليهود والفلسطينيين في القدس لعدد من السنوات منذ عام 1967 وفق معطيات إسرائيلية:
|
السنة
|
عدد السكان اليهود
|
عدد السكان الفلسطينيين
|
1967
|
195.700
|
67.609
|
1987
|
340.000
|
135.000
|
1990
|
378.200
|
146.200
|
1995
|
382.000
|
180.700
|
2000
|
448.800
|
208.700
|
2004
|
458.000
|
240.000
|
2011
|
497.000
|
295.000
|
2014
|
534.000
|
316.000
|
2015
|
542.000
|
323.700
أما مراحل توسيع حدود بلدية القدس في ظل الاحتلال فكانت كما يلي:
- عام 1948 انقسمت القدس إلى غربية وشرقية؛ القدس الشرقية عبارة عن كيلومترين مربعين، وخضعت لحكم الأردن، والغربية ومساحتها 19 كيلومترا مربعا وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية.
- عام 1959 (عهد الأردن) وُسعت حدود القدس الشرقية لتصل إلى 6.5 كيلومترات مربعة.
- عام 1967 عندما احتل شرق القدس ووسعت حدود المدينة إلى 72 كيلومترا مربعا، أصبحت مساحتها 126 كيلومترا مربعا.
- تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية لتدشين مخطط "القدس الكبرى" بحلول عام 2020 بتوسيع حدودها لتبلغ مساحتها نحو ثمانمئة كيلومتر مربع، وتشغل 10% من مساحة الضفة الغربية.
- يهدف الاحتلال إلى الحفاظ على النسبة القائمة للسكان اليهود والعرب في المدينة الموحدة بـ 88% يهودا مقابل 12% عربا.
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