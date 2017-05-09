إطلالة مصورة على ربيع القدس

تتمتع القدس بتنوع حيوي جعل من فصل الربيع واحة للجمال، إذ يساعد طقس المدينة المعتدل في هذا الوقت من العام على نمو أصناف عدة من النباتات البرية والأشجار الحرجية.

ومن أشهر نباتات القدس: سوسن فقوعة، وشقائق النعمان، والنرجس البري، واللوتس، والأقحوان، وعصاة الراعي، والسوسن، والجوري البري، والياسمين البري، والحميض، والخبّيزة، والصفيرة، وشوك الجمال الأزرق (الإرث)، واللّفيتة (الفجّيلة أو الخردل)، وورق اللسان، والشومر.

أما غابات القدس فتزينها أشجار الصنوبر والسرو، وتتحول في هذا الفصل إلى قبلة لرحلات العائلات المقدسية، خاصة في أيام الإجازات والعطل الأسبوعية.

وبلغت درجة الحرارة اليوم في القدس 30 درجة مئوية، وهي أعلى من المعدل العام بثماني درجات، ويتوقع أن تعود إلى معدلها مع نهاية الأسبوع.