منال غنيم.. أول حكواتية في القدس

محمد أبو الفيلات-القدس

لم يكن 2009 عاما عاديا بالنسبة للمواطنة منال غنيم، إذ عزمت خلاله على شق طريق جديد في مسيرة حياتها العملية والاجتماعية. فمع دراستها الإعلام والتلفاز والدراما أيضا، قررت أن تبدأ حياتها حكواتية مقدسية، تسرد لجمهورها القصص التي ألفتها والحكايات التي نقلتها عن التراث الفلسطيني والعالمي .



في سبيل تحقيق حلمها بأن تكون حكواتية، سافرت إلى مصر وانضمت إلى فرقة الورشة المسرحية، وأخذت تستقي منها فن الإلقاء والسرد، بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لتفاعل جسد الحكواتي مع أحداث القصة أو الحكاية .



وأثناء وجودها في مصر قامت منال غنيم بعدة عروض مع فرقة الورشة المسرحية أثناء تدريبها، وكان لخوضها تجربة العرض لجمهور من الصعيد أثر كبير في حياتها. وأضافت "أن تقف أمام جمهور من بيئة مختلفة عن بيئتك، وفي بعض الأحيان لا يستطيع فهم ما تقوله لأن اللهجة بعيدة عن لهجته يعلمك الكثير، فأولا يعلمك الجلد والصبر، وثانيا تتعلم كيفية تبسيط اللغة حتى يفهمها جمهورك".

الاحتراف

ولم تكتف السيدة المقدسية بتعلّم فن الحكي في مصر، فتوجهت إلى الأردن أيضا وطورت نفسها حتى وصلت إلى الاحتراف، وفيها كان أول عرض مستقل لها عام 2012.