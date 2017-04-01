الشتاء في القدس.. قسوة وجلال

للشتاء، كما كل شيء، في القدس معنى آخر، وللمسجد الأقصى وساحاته وأرضياته وقبة الصخرة المذهبة وهج مختلف في هذه الأجواء.



هذا الفيديو حاول أن يعكس هذه الأجواء بقسوتها وجماليتها من المدينة المقدسة المحتلة.