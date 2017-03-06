المقدسي عبدو: ننافس دوليا في مسرح الدمى

يعمل الفنان عبد السلام، وهو من بلدة جبل المبكر بالقدس، في ورشته الخاصة في كثير من الأحيان، وتحيط به الدمى بأشكالها: من الإسفنج والمناديل والورق، وبات متخصصا في مسرح الطفل وتصميم وتصنيع وتحريك الدمى.

بدأ عبدو مشواره مع مسرح الطفل قبل عقدين ونصف العقد حتى بات مدربا، ويقيم ورشات عدة للأطفال والهواة والمتدربين والفنانين المهتمين بهذا المجال من مختلف المحافظات الفلسطينية والدول العربية، وشارك ونافس في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية.