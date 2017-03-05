يوميات سائق الحافلة الوحيدة لبلدة النبي صموئيل

يضطر بهاء يوميا للمرور عدة مرات من خلال حاجز عسكري هو المتنفس الوحيد لقرية النبي صموئيل المحاطة بالجدار والاستيطان، وهو حاجز يخضِع المارة للتفتيش والتدقيق في الهويات لهدف وحيد هو دفع السكان إلى المغادرة، بحسب ما يقول بهاء عبيد.

يتحدث بهاء عن معاناته اليومية على حاجز الجيب وكيف ينتظر الفلسطينيون ساعات طويلة للسماح لهم بإدخال احتياجاتهم عبر الحاجز، مشيرا إلى منع الضيوف والزوار من دخول القرية إلا بتنسيق تتولاه السلطة الفلسطينية.