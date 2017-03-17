أرمن القدس يعتزون بهويتهم ويحافظون على لغتهم
يتفاخر الأرمن في القدس بأصولهم وهويتهم ويحافظون على تراثهم ضمن حي يسكنونه ويسمى باسمهم داخل أسوار القدس ويشكل قرابة سدس البلدة القديمة.
تتصدر كنيسة مار يعقوب المدخل الرئيسي لدير الأرمن، ويقول ألبير أغازاريان -وهو بروفيسور في التاريخ وأحد سكان حي الأرمن- إن الوجود الأرمني في القدس يعود للقرن الرابع للميلاد، وقد أدخلوا إلى القدس ثلاث حرف، هي: التصوير عن طريق أحد رجال الدين وذلك عام 1840، والطباعة عام 1833، والخزف والقاشاني.
للأرمن في حيهم ثلاث مدارس وثلاثة نواد ومطبعة، ويتشددون في الحفاظ على لغتهم الأم وتناقلها.
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