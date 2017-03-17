أرمن القدس يعتزون بهويتهم ويحافظون على لغتهم

تتصدر كنيسة مار يعقوب المدخل الرئيسي لدير الأرمن، ويقول ألبير أغازاريان -وهو بروفيسور في التاريخ وأحد سكان حي الأرمن- إن الوجود الأرمني في القدس يعود للقرن الرابع للميلاد، وقد أدخلوا إلى القدس ثلاث حرف، هي: التصوير عن طريق أحد رجال الدين وذلك عام 1840، والطباعة عام 1833، والخزف والقاشاني.

للأرمن في حيهم ثلاث مدارس وثلاثة نواد ومطبعة، ويتشددون في الحفاظ على لغتهم الأم وتناقلها.