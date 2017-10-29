المناضل جاد الله: المقاومة مستمرة منذ وعد بلفور

ويقول جاد الله إنه كان متقدما في المعركة داخل مستعمرة راما رايلت، وبينما كان مع رفيقه يهمان باقتحام المستوطنة أصيب هو ورفيقه، فاستشهد الأخير بينما مضى هو في طريقه.

ويوضح أن المقاتلين من الإخوان المسلمين وجيش الجهاد المقدسي كانوا مستعدين للتصدي للاحتلال بعد إعلان انسحاب الانتداب الذي هيأ الأرضية للاحتلال المستمر، وتم ترتيب الاستحكامات العسكرية وحفر الأنفاق في الخطوط الأمامية دفاعا عن قرية صور باهر.

وأبو نهاد من سكان صور باهر جنوب القدس ومواليد عام 1921، كان ملازما أول في السرية الرابعة التابعة للفوج الثالث للجهاد المقدس، وأشرف على تخريج المجاهد عبد القادر الحسيني في سوريا عام1947.