المناضل جاد الله: المقاومة مستمرة منذ وعد بلفور
يستذكر المسن المقدسي محمد جاد الله (أبو نهاد) أبرز محطات مقاومته للمحتلين في بلدته صور باهر منذ عهد الانتداب البريطاني وحتى اليوم، مؤكدا أن النضال والمقاومة الفلسطينية لم تتوقف منذ وعد بلفور في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 وحتى اليوم.
ويقول جاد الله إنه كان متقدما في المعركة داخل مستعمرة راما رايلت، وبينما كان مع رفيقه يهمان باقتحام المستوطنة أصيب هو ورفيقه، فاستشهد الأخير بينما مضى هو في طريقه.
ويوضح أن المقاتلين من الإخوان المسلمين وجيش الجهاد المقدسي كانوا مستعدين للتصدي للاحتلال بعد إعلان انسحاب الانتداب الذي هيأ الأرضية للاحتلال المستمر، وتم ترتيب الاستحكامات العسكرية وحفر الأنفاق في الخطوط الأمامية دفاعا عن قرية صور باهر.
وأبو نهاد من سكان صور باهر جنوب القدس ومواليد عام 1921، كان ملازما أول في السرية الرابعة التابعة للفوج الثالث للجهاد المقدس، وأشرف على تخريج المجاهد عبد القادر الحسيني في سوريا عام1947.