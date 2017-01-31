 سور القدس.. ميراث أمم زالت وأخرى باقية
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سور القدس.. ميراث أمم زالت وأخرى باقية

يمتد سور القدس وحاضن البلدة القديمة اليوم بطول نحو 4300 متر، ويتراوح ارتفاعه بين خمسة و15 مترا بما يتلاءم مع جغرافية المكان.

وتذكر المصادر التاريخية أن بناء السور يعود للعهد الكنعاني، ثم رمم بالعصور اللاحقة وحتى عهد العثمانيين حيث ارتفع عدد سكان المدينة المقدسة من 2800 نسمة قبل الترميم إلى 14000 بعد الترميم.

ويوجد في السور 36 برجا دفاعيا في المنطقتين الشمالية والشمالية الغربية، ويتراوح سمكه بين متر واحد وأربعة أمتار.

ويتميز السور باختلاف حجارته وتنوعها، فهي ليست منسقة بشكل كامل لعدة أسباب أهمها أن أجزاء السور بنيت عبر فترات مختلفة.

وقد أضيفت البلدة القديمة بالقدس وسورها إلى قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو عام 1981.

المصدر : الجزيرة
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