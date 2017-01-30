فرقة أوف تحيي التراث المقدسي بالفن المعاصر
فرقة "أوف" فرقة مقدسية للرقص الاستعراضي تنبض بروح التراث وتقدم عروضا فنية تتسم بروح العصر.
اختارت الفرقة اسم "أوف" لأنها الكلمة شائعة في أغلب الأغاني التراثية الفلسطينية، وبالتالي فإن الفرقة بدءا من اسمها وحتى ما تقدمه على المسرح تحرص على تقديم صورة متكاملة للفن الفلسطيني، وفق تأكيد المدير الفني لفرقة أوف الفنية المقدسية وطن كيال.
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