أبواب البلدة القديمة بالقدس.. لكل باب حكاية

للبلدة القديمة بمدينة القدس 13 بابا، ثمانية منها مفتوحة وخمسة مغلقة، أما الأبواب الثمانية المفتوحة فمنها أصلية هي باب العامود وباب الأسباط وباب الخليل وباب النبي داوود وباب الدمن، بالإضافة إلى ثلاث فتحات أُحدثت بالسور وسميت لاحقا أبوابا، وهي باب الساهرة وباب المغاربة وباب الجديد.

أما الأبواب المغلقة فعددها خمسة، وهي باب الرحمة وباب الجنائز والباب المفرد والباب المزدوج والباب الثلاثي.

هذا الإنفوغراف المتحرك يعطي معلومات سهلة وسريعة عن كل باب من أبواب القدس، وتعتبر هذه الأبواب مداخل للبلدة القديمة، ويدخل الزائر للبلدة من خلال الأبواب الموجودة على امتداد السور التاريخي.