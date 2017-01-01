فيديوغراف: تعرف على مسار طريق الآلام بالقدس

يوضح الفيديوغراف الطريق من بدايته قرب باب الأسباط، وهو المكان الذي عرض فيه المسيح أمام المجلس الأعلى لليهود والوالي الروماني بيلاطس الذي حكم بصلبه، حتى دفنه في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس.