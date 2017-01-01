فيديوغراف: تعرف على مسار طريق الآلام بالقدس
طريق أو درب الآلام هو مسار داخل البلدة القديمة من القدس سار فيه السيد المسيح عيسى عليه السلام منذ لحظة الحكم عليه وحتى صلبه وإعدامه، حسب الاعتقاد المسيحي.
ويتكون الدرب من 14 مرحلة تمثل كل منها فصلا من معاناته.
ويتكون الدرب من 14 مرحلة تمثل كل منها فصلا من معاناته.
يوضح الفيديوغراف الطريق من بدايته قرب باب الأسباط، وهو المكان الذي عرض فيه المسيح أمام المجلس الأعلى لليهود والوالي الروماني بيلاطس الذي حكم بصلبه، حتى دفنه في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس.
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