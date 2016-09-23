 ازحيمان.. أول من طحن القهوة بالقدس
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ازحيمان.. أول من طحن القهوة بالقدس

تأسست مطاحن ازحيمان للبهارات في سوق خان الزيت بالقدس عام 1921، وكانت أول مطحنة للقهوة في المدينة.

ويدير مازن ازحيمان الحفيد اليوم المحل ذاته الذي كان جده المؤسس يقوم فيه بتحميص بطرق القهوة على الحطب وطحنها يدويا على الحجر بطرق بدائية.

ويحرص الحاج مازن على انتقاء الأصناف الممتازة من القهوة والحفاظ على جودتها، ويعمل معه طاقم بينهم أحد أبنائه الذي تخرج في إحدى جامعات إيطاليا، لكنه قرر لاحقا التوجه إلى تركيا ليتعلم تحميص وطحن القهوة الخضراء على أصولها.

المصدر : الجزيرة
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