شاهد: حائط البراق.. الأثر الباقي من الإسراء والمعراج

وسمي بهذا الاسم لارتباطه بحادثة الإسراء والمعراج، حيث ربط الرسول صلى الله عليه وسلم دابته التي نقلته من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى والتي تسمى "البراق" في هذا الحائط، ومن ثم عرج به إلى السماء.



مر حائط البراق بعدة مراحل تاريخية من البناء والتجديد من العهد الروماني ثم المملوكي ثم العثماني، وسميت إحدى أبرز ثورات الشعب الفلسطيني باسمه وهي "ثورة البراق" عام 1929، ومنه انتقلت إلى جميع أنحاء فلسطين ولعام كامل.