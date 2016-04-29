الأخبار القدس الصفدي: ينتخب الأصوات ويلقنها تجويد القرآن قبل 41 دقيقة استمع حجم الخط طباعة يتخذ الشيخ المقدسي محمد الصفدي منذ ثلاثين عاما ركنا من المسجد الأقصى لتعليم تجويد القرآن الكريم لمن يرى فيهم استعدادا ويسمع منهم أصواتا ندية، مؤديا في القدس رسالة المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المصدر : الجزيرة كلمات مفتاحية: الصفدي الأقصى قرآن تجويد أصوات القدس. الاعلان أهم الأخبار الجزائر.. فصل جديد من الاحتجاجات على وقع الصراع بين الرئاسة والجيش نيوزيلندا تؤبن ضحايا مجزرة المسجدين في حفل وطني أسهل طريقة لتأسيس مشروع تجاري في تركيا مواقفنا ليست حسب الطلب.. المغرب يضع 4 شروط للعلاقات مع السعودية والإمارات "الحرية" و"يوم الشعب" بالجزائر.. تظاهر على إيقاع الأغاني