الصفدي: ينتخب الأصوات ويلقنها تجويد القرآن

يتخذ الشيخ المقدسي محمد الصفدي منذ ثلاثين عاما ركنا من المسجد الأقصى لتعليم تجويد القرآن الكريم لمن يرى فيهم استعدادا ويسمع منهم أصواتا ندية، مؤديا في القدس رسالة المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.