قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي

أفاد مراسل الجزيرة، اليوم الجمعة، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوبي سوريا وتطلق أعيرة نارية تحذيرية.

من جانبه، قال مراسل الإخبارية السورية إن دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بشكل عشوائي خلال توغلها في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، مما تسبب في حالة توتر لدى الأهالي.

وقال مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في حوض اليرموك المتاخم للجولان السوري المحتل، وبدأت بإطلاق أعيرة نارية لدفع رعاة الأغنام والمواشي بعيدا عن الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تتبع سياسة إطلاق النار لمنع أي شخص من الاقتراب من الحدود.

ويقع وادي الرقاد ضمن منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وشهد خلال الأشهر الأخيرة توغلات إسرائيلية متكررة، بينها توغل في 18 سبتمبر/أيلول الجاري انتهى باعتقال راعي أغنام.

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية

ويأتي التوغل في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، التي تناولها الرئيس أحمد الشرع، الأربعاء، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الشرع إن إسرائيل نفذت منذ أواخر 2024 نحو 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ونحو 300 حالة اعتقال واحتجاز، مؤكدا رفض دمشق محاولات فرض أمر واقع، وتمسكها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

كما تشهد محافظة القنيطرة، المحاذية لهضبة الجولان السورية المحتلة، توغلات إسرائيلية متكررة، تتضمن تفتيش المنازل والمركبات وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، بينما تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.