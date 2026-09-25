تركيا ترسل رئيس الأركان إلى السعودية لحضور اجتماع عاجل بشأن اتفاقية مكة للدفاع

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو سيتوجه إلى السعودية للقاء نظيريه السعودي والباكستاني، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية -في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الجمعة- أن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا "لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يُعد هجوما على جميع الأطراف".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في مدينة مكة المكرمة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والرفاه إقليميا ودوليا، وزيادة قدرة الردع المشترك في مواجهة حالات عدم الاستقرار المتزايدة.

وتنص على أن أي اعتداء على إحدى الدول الأطراف يُعد اعتداء على جميع الأطراف.