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تركيا ترسل رئيس الأركان إلى السعودية لحضور اجتماع عاجل بشأن اتفاقية مكة للدفاع

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Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan, Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar, Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Turkey's Defence Minister Yasar Guler, Turkish Chief of General Staff General Selcuk Bayraktaroglu, Pakistan's Chief of Defence Forces and Chief of Army Staff Field Marshal Asim Munir, Pakistan's Defence Minister Khawaja Muhammad Asif, Saudi Arabia's Defence Minister Prince Khalid bin Salman, and Saudi Arabia's Chief of General Staff General Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili pose before the first committee meeting under the joint defence accord, the "Mecca Joint Defence Agreement", in Istanbul, Turkey, August 31, 2026. REUTERS/Murad Sezer
وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في السعودية وتركيا وباكستان (رويترز)
Published On 25/9/2026
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آخر تحديث: 11:37 (توقيت مكة)

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو سيتوجه إلى السعودية للقاء نظيريه السعودي والباكستاني، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية -في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الجمعة- أن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا "لبحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يُعد هجوما على جميع الأطراف".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في مدينة مكة المكرمة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والرفاه إقليميا ودوليا، وزيادة قدرة الردع المشترك في مواجهة حالات عدم الاستقرار المتزايدة.

وتنص على أن أي اعتداء على إحدى الدول الأطراف يُعد اعتداء على جميع الأطراف.

المصدر: الجزيرة + الجزيرة + رويترز

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