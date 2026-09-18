الحرس الثوري يستهدف ناقلة النفط "ترند" في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط ترفع علم توغو في مضيق هرمز، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وجاء في بيان لقائد البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال علي عظمائي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن ناقلة النفط "ترند" التي ترفع علم توغو، حاولت عبور مضيق هرمز "بشكل غير قانوني بتحريض وتضليل من الجيش الأمريكي".

وأضاف البيان أن القوات استهدفت الناقلة وأرغمتها على التوقف بعد اندلاع حريق فيها.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أفادت مساء الخميس بوقوع حادث أمني في مضيق هرمز على مسافة 16 ميلا بحريا (29.5 كيلومترا) شمال شرق خصب في عُمان، ولم يتضح إذا كان الحادث يتعلق بالسفينة نفسها التي ذكرها الحرس الثوري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتراجع فيه حركة الملاحة بسبب القيود الأمنية، إذ أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن الخميس أن حركة عبور سفن السلع الأساسية عبر مضيق هرمز انخفضت إلى 3 سفن فقط يوم الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، ودون متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 17 سفينة.

وقبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير/شباط الماضي، كان المضيق يشهد مرور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع والحاويات.

ويمر عبر هرمز ما يقارب 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

ويظهر مضيق هرمز بوصفه ساحة تتقاطع فيها 4 طبقات من القيود والمسارات: حصار أمريكي يستهدف حركة السفن من الموانئ الإيرانية وإليها، ومنطقة محظورة تلوح طهران بفرضها، وممر بحري تقول إيران إنها تبحثه مع عُمان، ومسار تؤكد واشنطن أنها تحميه لتأمين الملاحة.