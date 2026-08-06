لليوم الثاني.. الاحتلال يقتحم قلنديا ويعتدي على الفلسطينيين ويهدم محال تجارية

أُصيب 11 فلسطينيا اليوم الخميس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، خلال مداهمة منازل في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث تواصل القوات اقتحامها للمخيم لليوم الثاني على التوالي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من دخول المخيم لإسعاف المصابين، وأجبرتها على مغادرة المنطقة.

وفي السياق، أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شرعت في هدم محال تجارية بمحيط حاجز قلنديا العسكري شمالي المدينة.

وبالتزامن، أعلن الهلال الأحمر إصابة 5 فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون على خربة طوبا بمسافر يطا جنوبي الخليل، بينما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 3 آخرين في هجوم للمستوطنين ببلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

تفاصيل اقتحام قلنديا

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس اللجنة الشعبية بمخيم قلنديا قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الثاني اقتحام المخيم، وحوّل 8 منازل إلى ثكنات عسكرية، مشيرا إلى وقوع 3 إصابات خطيرة وأكثر من 80 حالة اختناق جراء اقتحام المخيم.

وأضاف أن جيش الاحتلال دفع بمزيد من قواته إلى المخيم ودمر منازل وسرق أموالا ومصوغات ذهبية.

من جانبها، أفادت مراسلة الجزيرة ثروت شقرا بأن اقتحام مخيم قلنديا مستمر لليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال دفعت، خلال ساعات الفجر، بمزيد من التعزيزات العسكرية، شملت عشرات الآليات والجنود الذين واصلوا اقتحام المخيم منذ أمس.

وأضافت أن الحصار المفروض على المخيم ومنع الطواقم الطبية من دخوله يحولان دون الحصول على إحصاءات دقيقة، في حين تشير المعلومات المتوافرة إلى إصابة أكثر من 10 فلسطينيين بكسور ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح.

وأوضحت أن طواقم الهلال الأحمر واجهت صعوبات بالغة في نقل المصابين، بالتزامن مع عرقلة قوات الاحتلال عمل سيارات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى الحالات المرضية داخل المخيم، الذي يقطنه أكثر من 19 ألف فلسطيني ويخضع لحصار شامل من جميع مداخله.

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ووفق المراسلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمة المنازل، واعتقلت ما لا يقل عن 15 فلسطينيا، بينهم سيدة، بعد الاعتداء عليهم وتحطيم محتويات منازلهم.

وأفادت مصادر محلية من داخل المخيم، صباح اليوم، بأن قوات الاحتلال فجرت أجزاء من بعض المنازل، بينها النوافذ والأبواب، بهدف اقتحامها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت المصادر أن القوات طردت عائلتين بالقوة من منزليهما، من دون السماح لأفرادهما بأخذ مقتنياتهم، قبل أن تحوّل المنزلين إلى ثكنتين عسكريتين.

كما أشارت مراسلة الجزيرة إلى أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المقرات، بينها مقر اللجنة الشعبية لمخيم قلنديا ومبنى تابع لمحافظة القدس، حيث تمركز قناصة إسرائيليون فوق المبنى، بالتزامن مع إطلاق طائرة مسيّرة في المنطقة.

الاقتحام يمتد خارج المخيم

وذكرت مراسلة الجزيرة أن العملية لا تقتصر على مخيم قلنديا، إذ تمتد إلى المناطق المحيطة به. ويقع المخيم بين مدينة القدس المحتلة ومدن الضفة الغربية، لا سيما رام الله، بالقرب من بلدة كفر عقب التي قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال فرضت عليها حظر تجول منذ فجر اليوم، ومنعت حركة الفلسطينيين.

وأضافت المراسلة أن القوات الإسرائيلية انتشرت كذلك في شارع المطار، بعدما فتحت ممرا في الجدار الفاصل لإدخال التعزيزات العسكرية إلى المخيم، بينها جرافة شرعت في تدمير ممتلكات الفلسطينيين وتحطيم عدد من المركبات.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين يرون أن العملية ذات أهداف سياسية وليست عسكرية، مؤكدين عدم وجود مبررات أمنية لهذا الحشد العسكري الكبير داخل مخيم قلنديا.

وبحسب محافظة القدس، تأتي العملية قبل الانتخابات الإسرائيلية، وبعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن احتلال مخيم جديد على غرار ما جرى في مخيمي جنين وطولكرم.