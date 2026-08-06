انفجاران بمضيق هرمز ومفاوضات بشأن إدارته المشتركة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر الخميس، أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قُرب سواحل سلطنة عُمان، بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن ربان ناقلة أفاد بسماع انفجارين أثناء عبور السفينة مضيق هرمز، في حادثة وقعت على مسافة نحو 16 كيلومترا جنوب شرق منطقة كمزار في سلطنة عُمان.

وأضافت أن الربان أكد سلامة الطاقم والسفينة، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بيئية.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عُمان المتعلق بمسارات العبور في مضيق هرمز أصبح في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، ما لم تعرقله أطراف أخرى.

وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع عُمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.

وأضاف آبادي أن التوصل إلى الاتفاق مع عُمان لا يعني فتح المضيق، لأن فتحه له متطلبات خاصة مرتبطة بتنفيذ الولايات المتحدة لتعهداتها بشأن العقوبات والحصار البحري والأصول المجمدة ووقف الاعتداءات.

وأوضح المسؤول الإيراني أن الجانبين بحثا أيضا إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز والحصول على إحداثيات السفن.

تباين في المواقف

من جانبها، كشفت وكالة رويترز -نقلا عن مسؤول إيراني رفيع المستوى- وجود تباين في المواقف بشأن رسوم العبور في مضيق هرمز، إذ تسعى إيران إلى فرض نسبة تتراوح بين 5% و7% من قيمة البضائع المنقولة، مقابل نحو 3% تقترحها مسقط، في حين تطالب واشنطن بعدم فرض أي رسوم.

وأوضح المسؤول الإيراني أن نص الاتفاق المطروح فعليا على الطاولة يتصور أن تتولى إيران الإشراف على السفن المتجهة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية تتمثل في الدور الذي ستضطلع به طهران أيضا بشأن السفن المتجهة في الاتجاه المعاكس.

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ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، تشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز تشديدا أمنيا متزايدا لا سيما من جانب إيران، التي عززت حضورها في الممر المائي الحيوي.

وخلال هذه الفترة، استهدفت طهران سفنا قالت إنها خالفت المسارات الملاحية المصرح بها.