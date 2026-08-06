مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين في معارك بجنوب لبنان، بينما قالت القناة 14 الإسرائيلية إن جندييْن قتلا وأصيب 4 أحدهم في حالة خطرة، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى في جنوب لبنان.

وأوضح مراسل هيئة البث الإسرائيلية أن المبنى الذي دخلته القوة كان مفخخا، مما تسبب في مقتل جنديين وإصابة 4 بجروح خطيرة.

وأفاد مراسل موقع "والا" الإسرائيلي بأن انفجار العبوة الناسفة وقع خلال دخول جنود بلدة مجدل، للاستطلاع خلال عملية تمشيط للمنطقة في جنوب لبنان بهدف تدمير البنية التحتية لحزب الله.

وعقب الحادثة، شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجمات استهدفت مواقع في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي -أمس الأربعاء- إنه بدأ تنفيذ ضربات ⁠محددة الأهداف ⁠في جنوب لبنان. وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أمس أن ضربة إسرائيلية استهدفت بلدة تبنين الجنوبية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.

وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع انتهاء جلسات اليوم الثاني من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما أمس الأربعاء، ضمن جولة تستمر حتى الخميس برعاية الولايات المتحدة.

وتُجرى هذه المفاوضات رغم استمرار الخروق الإسرائيلية، وذلك بعد توقيع بيروت وتل أبيب -في 26 يونيو/حزيران الماضي- صيغة الإطار، التي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، والتي أسفرت -وفق وزارة الصحة اللبنانية- عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا، وإصابة 12 ألفًا و250 آخرين.