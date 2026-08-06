شاهد.. اغتيال مؤثر مكسيكي برصاص مسلحين خلال بث مباشر

قُتل المؤثر المكسيكي سيزار غاستيلوم برصاص مسلحين يستقلان دراجة نارية، بعملية اغتيال وقعت أثناء بث مباشر كان يجريه مع أصدقائه خارج أحد مطاعم الوجبات السريعة في مدينة كولياكان بولاية سينالوا، شمال غربي المكسيك.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق اللحظات الأخيرة من حياته غاستيلوم وهو يقدم محتوى كوميديا برفقة عدد من أصدقائه خارج مطعم "كيه إف سي"، قبل أن يقترب منه شخصان مجهولان على متن دراجة نارية كلاهما يرتدي خوذة لإخفاء هويته.

وبحسب ما وثقه البث، أطلق أحد مستقلي الدراجة النارية النار مباشرة على غاستيلوم، فأرداه قتيلا في الحال، فعمّ الذعر الحاضرين، وانقطع البث بعد وقوع الهجوم.

وأكد مسؤول أمني في ولاية سينالوا مقتل سيزار غاستيلوم، مشيرًا إلى أن السلطات أطلقت عملية أمنية واسعة لتعقب منفذي الاغتيال وكشف ملابساته، دون الإعلان حتى الآن عن دوافع الجريمة أو هوية المشتبه فيهما.

وأثارت جريمة اغتيال صانع المحتوى المكسيكي، المعروف على منصة "تيك توك" بلقب "سيزارين" ويتابعه أكثر من نصف مليون شخص، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للسلطات بالفشل في احتواء دوامة العنف المتصاعدة في ولاية سينالوا.

وقال ناشط مكسيكي إن مقطع الفيديو الذي وثق عملية الاغتيال لا يمكن تداوله "احتراما للضحية"، لكنه اعتبر أن الحادثة تمثل "صورة للجحيم الذي تعيشه سينالوا منذ سنوات"، منتقدًا ما وصفه بفشل السلطات المحلية والاتحادية في وقف تدهور الأوضاع الأمنية، ومحملا المسؤولين مسؤولية تصاعد العنف الذي يضرب الولاية.

بدوره، كتب الناشط جونف فونسيكا أن الضحية ورفاقه شعروا بالخطر قبل دقائق من مقتله، موضحًا أنهم خلال البث المباشر أمام مطعم "كيه إف سي" في منطقة "تريس ريوس" بمدينة كولياكان، لاحظوا مرور عدد من راكبي الدراجات النارية، فقال أحدهم: "أولئك الرجال يثيرون خوفي"، قبل أن تتحول تلك المخاوف إلى واقع بعد لحظات، عندما أطلق مسلح النار على غاستيلوم أثناء البث.

وأضاف فونسيكا أن غاستيلوم أصبح أحدث صناع المحتوى الذين فقدوا حياتهم في سينالوا، مؤكدًا أن البث الذي بدأ تحدّيا عاديا لتوصيل الطلبات انتهى ليكون الأخير في حياته.

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ومن جانبه، أفاد الصحفي والمذيع المكسيكي لويس ألبرتو دياز بأن فرق هيئة الطب الشرعي وصلت إلى موقع الجريمة لنقل جثمان غاستيلوم، مشيرًا إلى أن عملية الاغتيال وقعت على بعد أمتار قليلة فقط من مقر مكتب المدعي العام في ولاية سينالوا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بشأن التدهور الأمني في المنطقة.

ووصف ناشطون الحادثة بأنها "مروعة"، مؤكدين أن غاستيلوم كان يصور محتوى ترفيهيا يتضمن "تحدي توصيل الطلبات" مع أصدقائه عندما توقفت دراجة نارية إلى جانبه، فأطلق أحد راكبيها رصاصة أصابته في الرأس، ليسقط قتيلا أمام متابعيه.

وأشار مدونون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُقتل فيها أحد المؤثرين أثناء بث مباشر في المكسيك، مستذكرين مقتل المؤثرة فاليريا ماركيز العام الماضي، بعد تعرضها لإطلاق نار داخل صالون التجميل الذي كانت تعمل فيه أثناء بث مباشر.

ورأى عدد من المدونين أن الجريمة تعكس واقع العنف المزمن في ولاية سينالوا، التي تُعد إحدى أبرز ساحات الصراع بين عصابات المخدرات، مؤكدين أن الضحايا في كثير من الأحيان ليسوا أطرافا في الجريمة المنظمة، بل هم مدنيون يجدون أنفسهم في المكان الخطأ والوقت الخطأ، في ظل تصاعد أعمال العنف التي أصبحت تشمل مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه مدينة كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا، أعمال عنف متواصلة، إذ تعد الولاية إحدى أبرز مناطق نفوذ الجريمة المنظمة وتشهد صراعا مستمرا بين العصابات المتنافسة على بسط السيطرة.

كما أعادت حادثة الاغتيال إلى الأذهان مقتل المؤثرة المكسيكية في مجال التجميل فاليريا ماركيز في مايو/أيار 2025، عندما قُتلت بالرصاص أثناء بث مباشر عبر "تيك توك" من داخل صالون التجميل الذي كانت تعمل فيه بمدينة زابوبان في ولاية خاليسكو غربي المكسيك. وقالت السلطات آنذاك إن رجلا دخل إلى الصالون وأطلق النار عليها، وفُتح تحقيق في القضية وفق بروتوكولات جرائم قتل النساء.