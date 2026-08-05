شاهد.. لحظات هلع وإصابات إثر هبوط مفاجئ لطائرة ركاب هندية

تحولت رحلة جوية بين تايلند والهند إلى لحظات من الرعب، بعدما تعرضت طائرة تابعة لشركة "طيران الهند" لهبوط مفاجئ خلال التحليق بسبب اضطرابات جوية شديدة، مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب واستنفار الفرق الطبية قبل وصول الطائرة بسلام إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وشهدت الطائرة التابعة لشركة "طيران الهند"، أمس الثلاثاء، انخفاضا مفاجئا في الارتفاع بنحو 300 قدم، خلال رحلة كانت متجهة من جزيرة بوكيت التايلندية إلى نيودلهي، في حادث يُرجح أنه نجم عن مطبات هوائية قوية في أثناء الطيران.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مطار دلهي تلقى إخطارا بالحادث قبل هبوط الطائرة، مما دفع إلى وضع الفرق الطبية في حالة تأهب لاستقبال المصابين، كما أُبلغت المديرية العامة للطيران المدني الهندية (الجهة التنظيمية المسؤولة عن سلامة الطيران) لمتابعة ملابسات الواقعة.

وقال مسؤول -طلب عدم الكشف عن هويته- إن جميع المصابين نُقلوا إلى مستشفى ميدانتا في مدينة جوروجرام، إضافة إلى مركز متخصص في إصابات العمود الفقري، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي بيان لها، أوضحت شركة "طيران الهند" أن الرحلة رقم "AI2379" تعرضت لـ"واقعة وجيزة ناجمة عن اضطرابات جوية في أثناء مرحلة الطيران المستقر، أدت إلى تغير لحظي في الارتفاع"، مؤكدة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار نيودلهي، وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم غادروا الطائرة بأمان.

ولم تكشف الشركة عن طبيعة الإصابات أو مدى خطورتها، في حين تواصل سلطات الطيران الهندية التحقيق في الحادث، وسط ترقب لنتائج فحص بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، بهدف تحديد أسباب الاضطرابات التي تعرضت لها الطائرة.

وبحسب الصحفية الهندية المتخصصة في قطاع الطيران، جاغريتي تشاندرا، فإن عددا من ركاب الرحلة، بينهم أفراد من طاقم الضيافة، تعرضوا لإصابات طفيفة جراء المطبات الهوائية، كما لحقت أضرار بسقف مقصورة الطائرة.

وأوضحت تشاندرا أن الطائرة شهدت انخفاضا في الارتفاع يتراوح بين 250 و300 قدم قرب ولاية أوديشا في أثناء مرورها عبر اضطرابات جوية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في أجواء صافية، وهو ما يُعرف بظاهرة "الاضطرابات الهوائية في الأجواء الصافية".

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وأثارت مقاطع فيديو وثقت لحظات الاضطراب داخل الطائرة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت حالة الخوف والارتباك بين الركاب في أثناء الهبوط المفاجئ.

وتداول المستخدمون المشاهد على نطاق واسع، معبرين عن صدمتهم من قوة الاضطرابات الجوية، ومشيدين بسلامة هبوط الطائرة ووصول الركاب إلى وجهتهم دون وقوع وفيات.

ونشر مهندس صيانة الطائرات فهد نعيم مقطع فيديو من داخل مقصورة طائرة "طيران الهند" التابعة للرحلة رقم "AI2379″، يظهر آثار الاضطرابات الجوية التي تعرضت لها الطائرة في أثناء رحلتها من بوكيت إلى دلهي.

وكتب حساب الناشط الهندي محمد عارف أن الطائرة واجهت اضطرابات جوية شديدة في الأجواء الصافية، مما أدى إلى هبوط مفاجئ بنحو 300 قدم، موضحا أن قوة الهزة تسببت في قذف بعض الركاب وأفراد طاقم المقصورة من مقاعدهم، قبل أن تهبط الطائرة بسلام وتُقدم الرعاية الطبية للمصابين.

من جانبه، نشر الصحفي الهندي محمد أفضل عالم مقطع فيديو من داخل الطائرة، أظهر وجوه الركاب التي بدت عليها علامات الخوف والهلع، مشيرا إلى أن الطائرة كانت قادمة من بوكيت إلى دلهي، وأن بعض الركاب كانوا نائمين لحظة وقوع الاضطرابات.

وأوضح أن الحادث أدى إلى إصابة 17 شخصا، وفق ما أورده، وسط دعوات بضرورة الالتزام بربط أحزمة الأمان طوال الرحلات الجوية.

كما روت الناشطة مينشن تجربتها على متن الرحلة، ووصفتها بأنها "أسوأ ساعتين في حياتها"، قائلة إنها شاهدت ركابا يُقذفون في الهواء ويصطدمون بمقصورة الطائرة، داعية الجميع إلى الحرص على ربط أحزمة الأمان حتى إذا كانت إشارة التنبيه مطفأة.