وسيم الأسد وعاطف نجيب.. دمشق تحدد موعد النطق بالحكم

حددت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، 18 أغسطس/آب الجاري موعدا للجلسة القادمة في ملف محاكمة المتهم وسيم الأسد، وذلك بعد رفع أوراق الدعوى للتدقيق والحكم في التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع.

وشهدت الجلسة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان حضور ممثلين عن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب مراقبين من منظمات حقوقية وإنسانية دولية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

التهم والملاحقة

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة جلسات شهدت تحولات إجرائية، إذ تقرر في الجلسة المغلقة المنعقدة بنهاية يوليو/تموز الماضي تحويل أحد المدعين إلى الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز والإصابة الناجمة عن تعرضه لإطلاق نار من قبل المتهم.

وخلال جلسة اليوم، ورد التقرير الطبي وأثبت "إصابة المدعي جراء إطلاق النار عليه من قبل المتهم، بعجز وظيفي نسبته 35 بالمئة، وتعطيل عن العمل لمدة عشرة أشهر".

وتمسكت النيابة العامة وجهة الادعاء خلال الجلسة بطلباتهما السابقة في إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام، بناء على "الأدلة والشهود وثبوت جرائم القتل العمد، الاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي"، وفق "سانا".

وكان وسيم الأسد، ابن عم بشار الأسد، قد أُلقي القبض عليه على الحدود السورية اللبنانية في يونيو/حزيران 2025، ومَثَل أمام القضاء لمواجهة اتهامات بإدارة مجموعات مسلحة غير نظامية بالتنسيق مع القيادي في الفرقة الرابعة غياث دلا، والمشاركة في عمليات عسكرية ضد مدنيين بالغوطة الشرقية وبلدة المليحة أوقعت عددا كبيرا من الضحايا.

مسار المحاكمات الانتقالية

وفي مسار قضائي مواز، رفعت محكمة الجنايات أوراق الدعوى المقامة ضد المتهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، إلى 11 أغسطس/آب الجاري للتدقيق والحكم، وذلك بعد انتهاء الجلسة الثامنة من محاكمته أمس الثلاثاء.

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وطلب ممثل النيابة العامة "إدانة المتهم نجيب وباقي المتهمين الفارين المشار إليهم في ملف الدعوى، وهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون معهم، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مع إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام"، وفق ما نقلت "سانا".

وتأتي جلسات محاكمة نجيب والأسد، ضمن سلسلة محاكمات أعلنت عنها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، تشمل كذلك محاكمة المفتي السابق لنظام الأسد المخلوع أحمد بدر الدين حسون، الذي حددت المحكمة، غدا الخميس، موعدا للمطالبة والدفاع واستكمال الإجراءات القضائية.