أخبار|أوكرانيا

هجوم روسي بالصواريخ الباليستية على كييف

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KYIV, UKRAINE - JULY 19: A fire burns in a residential building after a large-scale attack overnight that left at least one person dead and thirteen injured on July 19, 2026 in Kyiv, Ukraine. Kyiv was hit with about 40 Iskander-M and hypersonic Zircon missiles. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)
حريق في مبنى سكني عقب هجوم صاروخي روسي على كييف (غيتي)
Published On 5/8/2026
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آخر تحديث: 05:50 (توقيت مكة)

شنت روسيا فجر اليوم الأربعاء، هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف بأن وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة ألحق أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات، مؤكدة مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل.

من جهتها، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أُطلقت باتجاه العاصمة، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، من اتجاهين مختلفين على الأقل.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو: إن حريقا اندلع في مبنى سكني مكون من 20 طابقا، مرجحا أن يكون ناجما عن ضربة صاروخية، مضيفا أن مستودعات في المدينة تعرضت للقصف أيضا.

وتطالب أوكرانيا حلفاءها منذ أشهر بتزويدها بمزيد من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأميركية لحماية مجالها الجوي من الهجمات الصاروخية البالستية الروسية.

Emergency services personnel work to extinguish a fire following Russian missile attacks in Kyiv, Ukraine, Saturday, Aug. 1, 2026. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
فرق الإنقاذ تكافح حريقا عقب هجوم روسي على كييف (أسوشيتد برس)

تصاعد الهجمات

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو ضاعفت استخدام الصواريخ خلال يوليو/تموز الماضي بأكثر من مرتين.

وكانت هجمات روسية على كييف وضواحيها، السبت الماضي، قد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، في حين أعلنت أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية كبيرة في البحر الأسود باستخدام طائرات مسيّرة.

وفي السياق، أعرب مراقبون حقوقيون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياته منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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