هجوم روسي بالصواريخ الباليستية على كييف

شنت روسيا فجر اليوم الأربعاء، هجوما بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف بأن وابلا من الصواريخ والطائرات المسيّرة ألحق أضرارا بمبان سكنية وعدد من المستودعات، مؤكدة مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل.

من جهتها، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن الصواريخ أُطلقت باتجاه العاصمة، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، من اتجاهين مختلفين على الأقل.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو: إن حريقا اندلع في مبنى سكني مكون من 20 طابقا، مرجحا أن يكون ناجما عن ضربة صاروخية، مضيفا أن مستودعات في المدينة تعرضت للقصف أيضا.

وتطالب أوكرانيا حلفاءها منذ أشهر بتزويدها بمزيد من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأميركية لحماية مجالها الجوي من الهجمات الصاروخية البالستية الروسية.

تصاعد الهجمات

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الضربات بعيدة المدى بين روسيا وأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية أن موسكو ضاعفت استخدام الصواريخ خلال يوليو/تموز الماضي بأكثر من مرتين.

وكانت هجمات روسية على كييف وضواحيها، السبت الماضي، قد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، في حين أعلنت أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية كبيرة في البحر الأسود باستخدام طائرات مسيّرة.

وفي السياق، أعرب مراقبون حقوقيون تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياته منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.