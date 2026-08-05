مواقع إسرائيلية: قتلى في صفوف قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع قتلى وجرحى في صفوف قوة عسكرية إسرائيلية جراء انفجار لغم أرضي في مجدل زون جنوبي لبنان.

وقبل ذلك، كانت مواقع إخبارية إسرائيلية قد أفادت بإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في مجدل زون بجنوب لبنان في انفجار لغم أرضي، مشيرة إلى أن مروحيات عسكرية نقلت الجنود المصابين إلى المستشفيات.

وتحدث بعض مصادر إسرائيلية غير رسمية عن إجلاء 4 عسكريين إسرائيليين أصيبوا بجروح -وصفتها تلك المصادر بالخطيرة- إلى مستشفى رمبام نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مجدل زون، مرجحة وجود قتلى في صفوف القوات.