وفاة 17 مهاجرا في مأساة بحرية جديدة قبالة إسبانيا

لقي 17 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر البليار الإسبانية في البحر المتوسط، بعد رحلة بحرية استمرت 15 يوما، وفق ما أفادت به السلطات الإسبانية، أمس الثلاثاء، استنادا إلى شهادة ناجييْن اثنين جرى إنقاذهما قبالة سواحل جزيرة مايوركا الإسبانية.

وأفاد مكتب الحكومة الإسبانية في المنطقة بأن الناجيين، وهما من دولتين في شمال أفريقيا، عُثر عليهما في حالة صحية متدهورة بسبب الجفاف وسوء التغذية، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالا إن القارب كان يقل في الأصل 19 شخصا، فيما لم تتمكن السلطات من التحقق بشكل مستقل من وفاة بقية الركاب.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن فرق الإنقاذ عثرت على الناجييْن بعد أن ظل القارب تائها بسبب التيارات البحرية لمدة 15 يوما، موضحة أنه كان على بعد نحو 13 ميلا بحريا جنوب غربي جزيرة مايوركا في البحر المتوسط، وذلك نقلا عن خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية.

إنقاذ 17 مهاجرا

وفي حادث منفصل قبالة جزيرة مايوركا، أعلنت السلطات الإسبانية، أمس الثلاثاء، إنقاذ 17 مهاجرا وانتشال جثتين من قارب آخر يُعتقد أنه كان يقل نحو 30 شخصا، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن بقية المفقودين.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الإسبانية دخول 72 ألف مهاجر إلى مدينة سبتة، الخاضعة للحكم الإسباني في الأيام القليلة الماضية بطريقة غير نظامية منذ بدء موجة العبور بحرا وبرا في 30 يوليو/تموز الماضي، وتقول إسبانيا إنها أعادت 70 ألف مهاجر منهم إلى المغرب.

وارتفعت حصيلة ضحايا موجة العبور إلى سبتة إلى 77 قتيلا، بعد غرق عشرات المهاجرين أثناء محاولتهم تجاوز الحاجز البحري المحيط بنقطة العبور، فيما يواجه من بقوا في سبتة أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص المأوى والغذاء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.