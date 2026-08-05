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عاجل | نائب وزير خارجية إيران: الاتفاق الجديد مع عمان يراعي ترتيبات مستقبلية بشأن مضيق هرمز

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ترامب ومادورو
Published On 5/8/2026
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آخر تحديث: 20:34 (توقيت مكة)

نائب وزير خارجية إيران:

  • بموجب التفاهم مع عُمان سيغلق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي بالمياه العمانية
  • التفاهم مع عمان نموذج لترتيبات مضيق هرمز يختلف عما تم العمل به في الـ60 عاما الماضية
  • الاتفاق الجديد مع عمان لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم مع أمريكا
  • الاتفاق مع عمان يراعي مستجدات واعتبارات أمنية حالية وترتيبات مستقبلية تحكم مضيق هرمز

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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