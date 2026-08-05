عاجل | نائب وزير خارجية إيران: الاتفاق الجديد مع عمان يراعي ترتيبات مستقبلية بشأن مضيق هرمز
Published On 5/8/2026|
آخر تحديث: 20:34 (توقيت مكة)
نائب وزير خارجية إيران:
- بموجب التفاهم مع عُمان سيغلق المسار الشمالي قرب جزيرة لارك والمسار الجنوبي بالمياه العمانية
- التفاهم مع عمان نموذج لترتيبات مضيق هرمز يختلف عما تم العمل به في الـ60 عاما الماضية
- الاتفاق الجديد مع عمان لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة التفاهم مع أمريكا
- الاتفاق مع عمان يراعي مستجدات واعتبارات أمنية حالية وترتيبات مستقبلية تحكم مضيق هرمز
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة