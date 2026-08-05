شاهد.. كيف طورت القسام سلاح المسيّرات قبل معركة طوفان الأقصى؟

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد تظهر مراحل الاستعداد وتطوير سلاح الطائرات المسيّرة الانتحارية والهجومية، الذي استُخدم بشكل لافت في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته "القسام" ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، نعت فيه القائد الميداني مراد أحمد أبو مراد، وكان أبو مراد يشغل رتبة قائد سرية، وتولى مسؤولية قيادة سلاح الجو في لواء غزة، قبل أن يرتقي شهيدا يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأظهرت المشاهد جوانب من إشراف الشهيد أبو مراد على تطوير واختبار الطائرات المسيّرة الانتحارية، فضلا عن تجربة استخدامها في تنفيذ هجمات دقيقة بقذائف مضادة للدروع ضد آليات عسكرية.

وفي مقطع مسجل، وجه أبو مراد رسالة سابقة لمقاتلي القسام قائلا: "عما قريب سنحتك بهذه الحدود (المستوطنات) بشكل عنيف ومباشر، بإذن الله. سيكون من بينكم الذين يعبرون هذه الأرض المباركة؛ فهذه دولة ليس لها من فوق الأرض ولا من تحت الأرض من قرار".

وأضاف مشيرا إلى الحدود: "هنا يجتمع شرف الزمان والمكان، وهنا ستكون هذه الأماكن معبر الأبطال نحو أرضنا المحتلة".

واستعرض الفيديو لقطات لعمليات استهداف نفذتها كتائب القسام ضد مواقع وأبراج مراقبة إسرائيلية باستخدام المسيّرات، وذلك صبيحة انطلاق هجوم "طوفان الأقصى"، كما تضمنت المشاهد تدريبات عسكرية خضع لها أبو مراد، حيث ظهر برفقة قيادات بارزة من كتائب القسام استشهدوا خلال الحرب، من أبرزهم الشهيد عز الدين الحداد.

يُذكر أن كتائب القسام كانت قد أدخلت طائرات "شهاب" المسيّرة الخدمة خلال معركة "سيف القدس" في مايو/أيار 2021، واستهدفت حينها منصة للغاز في عرض البحر قبالة سواحل شمال غزة، وأكد الإعلام الإسرائيلي آنذاك تعرض جنود الاحتلال في غلاف غزة لاستهداف بمسيّرات حماس.

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وفي هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لعبت الطائرات المسيّرة دورا لافتا في استهداف المواقع الإسرائيلية وتجمعات الجنود على حدود القطاع، مما ساهم في تعطيل الرشاشات الآلية وأبراج المراقبة، وتعمية قدرتها على رصد تحركات مقاتلي القسام في أثناء الاقتحام.

كما وظفت القسام أنواعا مختلفة من هذه الطائرات خلال تصديها للتوغل البري الإسرائيلي داخل غزة على مدار ما يقارب العامين، وشمل ذلك استهداف تمركزات القوات الإسرائيلية، واستطلاع مسارات التقدم لتنفيذ الكمائن المحكمة.

وتُعد "أقمار الطوفان" سلسلة إصدارات مرئية تنتجها كتائب القسام، وتهدف إلى توثيق مسيرة وتضحيات قادتها الميدانيين ومقاتليها الذين ارتقوا خلال معركة "طوفان الأقصى" والمواجهات العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ أواخر عام 2023.