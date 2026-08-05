سوريا تنتج 2.7 مليون طن من القمح وتحقق الاكتفاء الذاتي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح للموسم الحالي وصلت إلى مليونين و700 ألف طن بزيادة 150 ألف طن عن حاجة سوريا السنوية من القمح البالغة مليونين و550 ألف طن.

اكتفاء ذاتي

وقال معاون مدير المؤسسة العامة للحبوب أحمد قاضون أن تلك الكميات "تعكس تحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي من محصول القمح" مشيرا إلى أن "عمليات استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم ‏الحالي مستمرة طالما أن هناك كميات مجدية تأتي إلى ‏المراكز".

وأضاف قاضون في حديث لوكالة الأنباء السورية "سانا" أنه "لا يوجد موعد نهائي مسبق لإغلاق ‏المراكز في ظل استمرار التدفقات" لكنه أشار إلى أن "العدد الأكبر من ‏مراكز الاستلام قد توقف عن العمل فعليا بعد نفاد ‏الكميات القابلة للتسويق لدى المزارعين في نطاقها ‏الجغرافي‎".

وسبق أن أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في الـ 29 يوليو/ ‏تموز الماضي، أن إجمالي الكميات المستلمة من ‌‏محصول القمح ‌‏للموسم الحالي زاد عن مليونين ‌‏‌‏ونصف المليون طن.

وأوضح قاضون أن المؤسسة تنتهج إستراتيجية متعددة ‏المستويات لمواجهة ضغط الكميات وضمان سلامتها من ‏خلال توجيه الأقماح إلى الصوامع والصويمعات حيث يتم ‏حفظها وإخضاعها لعمليات تعقيم دورية تبقيها صالحة ‏للاستخدام لعدة سنوات دون تلف، إضافة إلى تخزين ‏الفائض في المستودعات المغلقة المهيأة والمعقمة ‏والمجهزة أساسا لحفظ الأقماح‎.

وبيّن معاون مدير مؤسسة الحبوب السورية أن "المؤسسة تعتمد أيضا على التخزين في ‏العراء لفترات قصيرة ومدروسة، بالتزامن ‏مع تفريغ السعات التخزينية في الصوامع عبر عمليات ‏الطحن وإنتاج الدقيق اللازم للمخابز".

وقال إن هذا النوع ‏من التخزين "يتم وفق إجراءات فنية صارمة تشمل العزل ‏الأرضي واستخدام الشوادر المخصصة وإجراء عمليات ‏التعقيم اللازمة‎".

الحسكة تنتج حوالي 1.2 مليون طن

ويأتي إنتاج القمح في سوريا من محافظات عديدة على رأسها الحسكة تليها محافظتي الرقة وحلب، وبنسب إنتاج أقل في حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومناطق الساحل.

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وبلغت كميات القمح التي استلمتها المؤسسة السورية للحبوب من مزارعي محافظة الحسكة حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، مليونا و150 ألف طن، مع توقعات بارتفاع الحصيلة إلى مليون و200 ألف طن بنهاية موسم 2026.

وكان مدير فرع المؤسسة في مدينة القامشلي، عبد الحميد داوود أشار في تصريحات لوسائل إعلام إلى "نقل نحو 350 ألف طن من القمح إلى محافظات أخرى كدمشق وحلب"، مبينا أن "الطاقة التخزينية لصوامع محافظة الحسكة تبلغ مليونا و200 ألف طن، لكن وجود 560 ألف طن من المخزون القديم للعام الماضي قلّص المساحات المتاحة، ما يستدعي إرسال كميات إضافية إلى المحافظات الأخرى لتوفير مساحة لتخزين المحصول الجديد، وتفريغ الصوامع لاستقبال موسم العام القادم".

آلية صرف المستحقات

وأشار قاضون إلى أن المؤسسة "تواصل بالتوازي مع ‏عمليات الاستلام والطحن تنفيذ أعمال تأهيل وتوسعة ‏الصوامع والصويمعات في مختلف المحافظات، بهدف ‏زيادة الطاقات التخزينية واستيعاب الكميات التي سيتم ‏استلامها من الفلاحين خلال الأعوام المقبلة‎".

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وفيما يتعلق بصرف مستحقات الفلاحين، أوضح ‏أن "آلية صرف أثمان القمح تمر عبر قنوات رسمية ‏محددة"، لافتا إلى أن "دور المؤسسة ينتهي عند تحويل ‏الفواتير والبيانات الخاصة بالكميات المستلمة إلى ‏المصارف الزراعية، وهي الجهة المخولة بصرف قيم القمح للفلاحين، مؤكدا أنه "تم حتى الآن تحويل كامل ‏فواتير الكميات المستلمة، ويجري الصرف وفق الدور ‏المعتمد". ‎