سفير السودان في قطر: جيشنا استولى على 1300 طن أسلحة من الدعم السريع

قال السفير السوداني في قطر بدر الدين عبد الله محمد أحمد إن القوات المسلحة السودانية استولت على 1300 طن من الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية من قوات الدعم السريع أثناء المعارك الأخيرة في ولاية شمال كردفان وسط السودان. وأضاف أن هذه المعدات اشتملت على أسلحة متنوعة وذخائر وطائرات مسيرة وأجهزة تشويش.

وأكد السفير السوداني أثناء مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر السفارة السودانية في الدوحة أن هذا العدد من الأسلحة وتنوعها يشكل دليلا مهما على أن قوات الدعم السريع التي وصفها بالمليشيا المتمردة ما تزال تتلقى الدعم من دول إقليمية ومن دول الجوار.

وأوضح أن ذلك الدعم تستخدمه قوات الدعم السريع في استهداف البنية التحتية من محطات الكهرباء ومياه الشرب بالطائرات المسيرة، مشددا على أن كل تلك الانتهاكات موثقة، بالرغم من تباطؤ المجتمع الدولي في تصنيف قوات الدعم السريع باعتبارها مؤسسة إرهابية.

واعتبر أن الدول الراعية والداعمة لقوات الدعم السريع تهدف عبر هذا الإمداد المستمر بالأسلحة والطائرات المسيرة إلى إشغال الجيش والقوات المساندة له، ووقف تقدمه في جبهات القتال الرئيسية في كردفان ودارفور غربي البلاد، مستشهدا بما جرى مؤخرا عبر فتح جبهة في النيل الأزرق جنوب شرق السودان.

انتصارات وتقدم الجيش

وأوضح أنه ورغم ذلك الإشغال فقد تمكن الجيش السوداني من تحقيق انتصارات في جبهة النيل الأزرق، وحقق تقدما في شمال كردفان من خلال سيطرته على مناطق واسعة، وتمكن من فك حصار مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. ويذكر أن الجيش السوداني أعلن مؤخرا عن سيطرته التامة على "طريق الصادرات" القومي، الذي يربط العاصمة الخرطوم (عبر أم درمان) بمدينة الأبيض.

وجاء هذا التقدم عقب استعادة السيطرة الميدانية على سلسلة من المدن والبلدات الإستراتيجية الواقعة على هذا المحور في شمال كردفان، وأبرزها: بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة وجريجخ وأم قرفة. وأوضح السفير أن التقدم المذكور مكن الجيش السوداني من قطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع، حيث نفذ وما يزال ينفذ خططا محكمة وجريئة، خاصة ما يتصل بالإمداد القادم من ليبيا.

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إعادة الإعمار:

وفيما يتصل بإعادة إعمار ما خربته الحرب، قال السفير السوداني في قطر إن السلطات السودانية وعلى أعلى المستويات تستعد الآن لإطلاق خطط وشراكات مع دول وجهات عديدة، مشيرا إلى أنهم سيعملون على تفعيل الدبلوماسية مع الجميع.

وقدم في هذا الشأن الشكر لدولة قطر التي قدمت الكثير للسودان، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى الدوحة، حيث جرت مناقشات وحوارات عديدة بشأن إعادة الإعمار "ستظهر نتائجها قريبا جدا".

السلطات المعنية بقطاع الصحة تمكنت من إعادة تشغيل 37 مستشفى من أصل 54 دمرتها قوات الدعم السريع وأخرجتها بالكامل عن الخدمة في ولاية الخرطوم. بواسطة السفير بدر الدين عبد الله

وأشار السفير إلى أن معظم مناطق السودان أصبحت آمنة، وتهيأت فيها الظروف التي سمحت بعودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم التي هجرتهم منها قوات الدعم السريع، وأوضح أن السلطات المعنية قدمت الكثير من الخدمات.

وأشار إلى أن السلطات المعنية بقطاع الصحة تمكنت من إعادة تشغيل 37 مستشفى من أصل 54 دمرتها قوات الدعم السريع وأخرجتها بالكامل عن الخدمة في ولاية الخرطوم، كما عادت العديد من الجامعات إلى العمل من داخل الخرطوم.

تجاهل المجتمع الدولي

وفي إجابة عن سؤال لماذا يتجاهل المجتمع الدولي الأزمة السودانية أعرب السفير السوداني في قطر بدر الدين عبد الله عن أسفه لوجود عدد من الدول التي تجامل الدول الداعمة لما أسماه التمرد، موضحا أن هذا التجاهل مقصود بالرغم من مئات التقارير الدولية والحقوقية والإعلامية التي تتحدث عن أن ما يجري في السودان يعتبر أسوأ أزمة في العالم. وعزا ذلك التجاهل إلى سطوة ونفوذ الأطراف الإقليمية التي تدعم التمرد وسرديته.

وأوضح أن السودان وبفضل أصدقائه الحقيقيين استطاع أن يتجاوز المحنة، ودعا "الأشقاء في الدول العربية وأفريقيا أن يساندوا السودان الذي وقف معهم في الكثير من الأزمات".