توافق ليبي برعاية أممية على آلية تعيين رئيس مفوضية الانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا -الأربعاء- توصل أعضاء لجنة الحوار المصغر (4+4) إلى اتفاق بشأن آلية تعيين رئيس جديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في خطوة جديدة ضمن المساعي الرامية إلى إنهاء الانسداد السياسي وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.

وقالت البعثة في بيان إن الاتفاق جاء خلال الاجتماع السابع للجنة الذي عُقد في العاصمة التونسية برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، واستُكملت خلاله مناقشة البنود المتبقية من مسودة الاتفاق النهائي.

وأضافت أن المشاركين اتفقوا على مواصلة المشاورات الأسبوع المقبل في تونس، بهدف التوصل إلى توافق نهائي بشأن القضايا المدرجة في خريطة الطريق.

ويأتي هذا التقدم استكمالا لمخرجات اجتماع روما الذي عُقد في أبريل/نيسان الماضي، حيث أعلنت البعثة حينئذ توافق أعضاء اللجنة على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع التوصية بتكليف النائب العام بترشيح رئيس جديد للمفوضية من بين رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والحياد.

وتُجري لجنة الحوار المصغر -التي تضم 4 ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية و4 ممثلين عن سلطات شرق ليبيا- مشاورات منذ أشهر، في إطار مبادرة تقودها الأمم المتحدة لإخراج البلاد من أزمتها السياسية.

وتستند خريطة الطريق الأممية -المعلنة في أغسطس/آب 2025- إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل إقرار إطار انتخابي توافقي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار وطني شامل.

وتأمل الأمم المتحدة أن تسهم هذه التفاهمات في تهيئة الظروف لإجراء انتخابات تنهي الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب مطلع عام 2022، والتي تتخذ من بنغازي مقرا لها، بعد سنوات من الأزمة السياسية المستمرة منذ عام 2011.